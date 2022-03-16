Дорогое укрытие: сколько стоит арендовать жилье в Польше для украинцев

Сколько стоит арендовать квартиру в Польше? / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

С начала войны, по данным ООН, из Украины за границу выехало более 3 миллионов человек В основном беженцы направляются в Польшу, но принимают украинцев также в Словакии, Чехии, Румынии, Молдове и Венгрии.

Редакция "Сегодня" узнавала, какая сейчас ситуация на рынке недвижимости в Польше и за сколько владельцы квартир сдают их в аренду.

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Варшава

Столица – довольно дорогостоящая для тех, кто уехал из страны ни с чем, однако те, у кого есть возможность работать удаленно, могут себе это позволить. Цены в Варшаве достаточно высокие, в среднем за приличную однокомнатную квартиру просят 2 – 2,5 тысячи злотых в месяц (ориентировочно 14 – 17 тысяч гривен).

Аренда квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Аренда квартир в Варшаве / Фото: скриншот

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Если хорошо поискать по сервисам объявлений, то можно найти и более дешевые предложения, за 1400 – 1600 злотых в месяц. В эквиваленте это 9,5 – 11 тысяч гривен. Однако в основном цены на квартиры достигают 3 – 4 тысяч злотых (20 – 27 тысяч гривен).

Аренда квартир в Варшаве / Фото: скриншот

Быдгощ

В меньших городах цены в несколько раз дешевле. За те же 2,5 тысячи злотых можно снять двухкомнатную квартиру. Однокомнатные "кавалерки" можно найти за 1 – 1,5 тысячи злотых (7 – 10 тысяч гривен).

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Аренда квартир в Быдгоще / Фото: скриншот

Аренда квартир в Быдгоще / Фото: скриншот

Познань

В довольно популярном городе Познань цены немного выше, чем в Быдгоще. В среднем владельцы квартир просят 1,8 – 2 тысячи злотых в месяц (12 – 14 тысяч гривен). Однако с некоторыми арендодателями можно договориться о скидке.

Аренда квартир в Познане / Фото: скриншот

Аренда квартир в Познане / Фото: скриншот

Замость

Ближе к границе с Украиной есть городок Замость, где цены значительно ниже. Можно найти жилье за 1,3 – 1,5 тысячи злотых в месяц (8 – 10 тысяч гривен). Владельцы сдают квартиры и с несколькими комнатами, так что со знакомыми снимать квартиру будет дешевле.

Аренда квартир в городе Замость / Фото: скриншот

Аренда квартир в городе Замость / Фото: скриншот

Холм

Город Холм – один из ключевых пунктов, куда курсируют эвакуационные поезда из Украины. Цены на жилье здесь тоже достаточно лояльны. Среди предложений в интернете можно найти квартиру за 700 – 1000 злотых (ориентировочно 5 – 7 тысяч гривен) в месяц.

Аренда квартир в городе Холм / Фото: скриншот

Аренда квартир в городе Холм / Фото: скриншот

Другие предложения

Некоторые польские владельцы недвижимости предлагают аренду комнаты с доступом к кухне и ванной за 1 злотый в месяц. За это хотят получить помощь в хозяйстве, в частности, такое объявление выставил мужчина из города Курник возле Познани.

Аренда квартир в Польще / Фото: скриншот

Можно найти варианты для женщины с ребенком, которой предлагают проживание за опеку над пожилым больным мужчиной. Такое предложение выставил житель Куявии из города Вроцлавек.

Аренда квартир в Польще / Фото: скриншот

Кроме того, хостелы и пансионаты сдают квартиры поселенцам из Украины посуточно от 100 злотых в день. В одну комнату могут заселить от 2 до 4 человек. Однако такое предложение невыгодно, если его будет снимать одна семья, поскольку за месяц в сумме придется заплатить более 20 тысяч гривен.

Предложения от польских хостелов / Фото: скриншот

Обратите внимание, что кроме непосредственно арендной платы в цену не входит стоимость коммунальных услуг, за которые нужно платить. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников. Перед тем, как отдать деньги владельцу квартиры, не забудьте заключить договор аренды и проговорить все интересующие вопросы.

Эвакуация из Украины

С начала войны, "Укрзализныця" ежедневно вывозит людей из областей, где ведутся боевые действия. Поезда на запад страны курсируют по установившемуся графику, назначают также дополнительные поезда.

Выехать из страны можно и за рубеж. Вагоны с беженцами принимают в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Чехии. Из западных областей людей вывозят и на автобусах.

Раньше мы рассказывали, что для украинцев упростили правила выезда за границу. Процедура предусматривает меньший пакет документов для отдельных категорий пассажиров.