Долларовые качели продолжаются: стоимость валюты рекордно вырастет

Каким будет курс валют 15 февраля? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 15 февраля:
|14.02
|15.02
|Смена
|1 доллар США
|28,03 грн
|28,53 грн
|+0,50
|1 евро
|31,97 грн
|32,32 грн
|+0,35
По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 14 февраля курс доллара вырос на 50 копеек, а евро – на 35 копеек.
Покупать или продавать валюту?
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ДК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак заявляют, что время для покупки валюты сейчас неудачное.
Андрей Шевчишин советует использовать откаты курса для покупок валюты в целях длительного инвестирования – год и больше.
Максим Орищак объяснил, что заработать на валютных спекуляциях можно, но нужно тщательно отслеживать тональность новостей, а не фактические события.
"Если в информационном поле появляется все больше ожиданий ухудшения политических отношений Украины с другими странами – это правильное время для покупки долларов и евро", – говорит эксперт.
Раньше мы рассказывали о причинах девальвации гривни, а также писали, что будет с инфляцией в Украине в 2022 году.