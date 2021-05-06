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Доллар затих: какой курс установил Нацбанк и что будет к концу недели

6 мая, 16:04

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 7 мая

/ Фото: НБУ

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 7 мая:

06.0507.05Изменение
1 доллар США27,73 грн27,72 грн- 0,01
1 евро33,28 грн33,41 грн+ 0,13

По сравнению со значениями 6 мая доллар упал в цене всего на копейку. Накануне курс вообще не менялся. Как объяснили аналитики, дело в том, что валютный рынок по большей части ушел на каникулы, поэтому объем торгов на межбанке остается очень низким.

"Вероятно, что на текущей неделе доллар к гривне продолжит падение к уровню 27,7 грн", – спрогнозировал для сайта "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

По итогам недели – с 29 апреля по 6 мая – гривня окрепла по отношению к американской валюте на семь копеек.

Курс евро на 7 мая повысился на 13 копеек после падения сразу на 29 копеек днем ранее. Стоимость евро, по прогнозу Гойлова, к концу недели может снизиться в обменниках до отметки 33,15 грн.

А о том, как смягчили карантин для наличной гривни, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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