Доллар затих: какой курс установил Нацбанк и что будет к концу недели

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 7 мая

/ Фото: НБУ

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 7 мая:

06.05 07.05 Изменение 1 доллар США 27,73 грн 27,72 грн - 0,01 1 евро 33,28 грн 33,41 грн + 0,13

По сравнению со значениями 6 мая доллар упал в цене всего на копейку. Накануне курс вообще не менялся. Как объяснили аналитики, дело в том, что валютный рынок по большей части ушел на каникулы, поэтому объем торгов на межбанке остается очень низким.

"Вероятно, что на текущей неделе доллар к гривне продолжит падение к уровню 27,7 грн", – спрогнозировал для сайта "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

По итогам недели – с 29 апреля по 6 мая – гривня окрепла по отношению к американской валюте на семь копеек.

Курс евро на 7 мая повысился на 13 копеек после падения сразу на 29 копеек днем ранее. Стоимость евро, по прогнозу Гойлова, к концу недели может снизиться в обменниках до отметки 33,15 грн.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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