Доллар затих: какой курс установил Нацбанк и что будет к концу недели

/ Фото: НБУ
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 7 мая:
|06.05
|07.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,73 грн
|27,72 грн
|- 0,01
|1 евро
|33,28 грн
|33,41 грн
|+ 0,13
По сравнению со значениями 6 мая доллар упал в цене всего на копейку. Накануне курс вообще не менялся. Как объяснили аналитики, дело в том, что валютный рынок по большей части ушел на каникулы, поэтому объем торгов на межбанке остается очень низким.
"Вероятно, что на текущей неделе доллар к гривне продолжит падение к уровню 27,7 грн", – спрогнозировал для сайта "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
По итогам недели – с 29 апреля по 6 мая – гривня окрепла по отношению к американской валюте на семь копеек.
Курс евро на 7 мая повысился на 13 копеек после падения сразу на 29 копеек днем ранее. Стоимость евро, по прогнозу Гойлова, к концу недели может снизиться в обменниках до отметки 33,15 грн.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
А о том, как смягчили карантин для наличной гривни, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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