Доллар застопорился? Что будет с курсом в ближайшее время

Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг 21 октября:

20.10 21.10 Изменение 1 доллар США 26,27 грн 26,21 грн -0,06 1 евро 30,61 грн 30,48 грн -0,13

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на 20 октября, доллар подешевел на 6 копеек, а евро – на 13 копеек.

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Что будет с курсом доллара

Как считает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, в ближайшее время курс останется в границах 26,2-26,35 гривен за доллар США.

"Предложение валюты в начале недели было достаточно высоким, и единственным сильным покупателем на рынке выступал НБУ. Импортеры слабы и не проявляют активности на фоне вхождения страны в красную зону и ужесточения эпидемиологических ограничений", – отмечает эксперт.

Помимо этого, экспортеры заводили валюту под налоговые выплаты до 20 октября и после этой даты могут сделать паузу. Нерезиденты же продолжают планомерно выходить из ОВГЗ, сокращая свой портфель.

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В преддверии решения НБУ по учетной ставке 21 октября участники рынка будут в ожидании. Для регулятора решение сложным делают такие факторы:

инфляция;

возможный локдаун;

политические аспекты;

необходимость стимулирования экономики.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.