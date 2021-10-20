Доллар застопорился? Что будет с курсом в ближайшее время

Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг 21 октября:
|20.10
|21.10
|Изменение
|1 доллар США
|26,27 грн
|26,21 грн
|-0,06
|1 евро
|30,61 грн
|30,48 грн
|-0,13
По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на 20 октября, доллар подешевел на 6 копеек, а евро – на 13 копеек.
Что будет с курсом доллара
Как считает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, в ближайшее время курс останется в границах 26,2-26,35 гривен за доллар США.
"Предложение валюты в начале недели было достаточно высоким, и единственным сильным покупателем на рынке выступал НБУ. Импортеры слабы и не проявляют активности на фоне вхождения страны в красную зону и ужесточения эпидемиологических ограничений", – отмечает эксперт.
Помимо этого, экспортеры заводили валюту под налоговые выплаты до 20 октября и после этой даты могут сделать паузу. Нерезиденты же продолжают планомерно выходить из ОВГЗ, сокращая свой портфель.
В преддверии решения НБУ по учетной ставке 21 октября участники рынка будут в ожидании. Для регулятора решение сложным делают такие факторы:
- инфляция;
- возможный локдаун;
- политические аспекты;
- необходимость стимулирования экономики.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.