Доллар в Украине застопорился – курс валют НБУ

Курс доллара не изменился / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 25 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,67 грн;

1 евро – 31,13 грн;

1 злотый – 6,78 грн;

10 российских рублей – 3,58 грн.

За последнюю неделю курс практически не изменился, гривня окрепла по отношению к американской валюте всего на копейку. Курс евро также не изменился, а вот ситуация со злотыми и рублями другая – курс снизился на 2 копейки.

Исходя из показателей на межбанковском валютном рынке рассчитывают официальный курс доллара, но немного с опозданием.

В пятницу, 20 августа, стоимость американской валюты на межбанке выросла, а евро – упала:

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Доллар подорожал на две копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,67/26,69 грн (покупка/продажа).

Евро снизилось в цене на три копейки и в покупке, и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,15/31,17 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Как менялся курс доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: