Доллар в Украине застопорился – курс валют

НБУ изменил курс доллара / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 13 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,35 грн;

1 евро – 30,43 грн;

1 злотый – 6,65 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 1 копейку, а евро упал в цене на 7 копеек. В то же время злотый никак не изменился в цене, а рубли подешевели на 1 копейку.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

12 октября доллар подорожал на 1 копейку в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,35/26,37 грн (покупка/продажа).

Евро подешевел на 8 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,42/30,44 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.