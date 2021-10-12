Доллар в Украине устремился вверх – курс НБУ

НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 12 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,36 грн;

1 евро – 30,5 грн;

1 злотый – 6,65 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 11 октября, доллар подорожал на 1 копейку, а евро снизился в цене на 2 копейки. Тем временем злотый также подорожал на 5 копеек. Рубли подорожали на 2 копейки.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

11 октября доллар подешевел на 2 копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,34/26,36 грн (покупка/продажа).

Евро подешевел на 1 копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,49/30,51 грн (покупка/продажа).

Что будет с долларом в 2022 году

Как сайту "Сегодня" рассказал глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, на валютном рынке будет стабильная ситуация, поскольку несколько факторов обеспечивают крепкую поддержку гривне.

Тем временем руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин дал менее оптимистичный прогноз. По его словам, при стандартном сценарии курс будет колебаться в пределах 28,3-28,9 грн/долл., а при негативном может подскочить до 33-35 грн./дол.

Какие еще прогнозы относительно курса доллара дали эксперты – в материале.