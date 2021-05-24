Доллар упал на межбанке, но это скоро изменится – что влияет на гривню

Валюта подорожает, но рыночные аналитики не пришли к единому мнению о том, когда именно это произойдет

Гривня пока держится / Фото: AFP

Доллар 24 мая после снижения по официальному курсу Нацбанка торгуется на межбанке вблизи 27,42 грн. Позитивную для гривни динамику на рынке связывают с тем, то Украина и ЕС договорились о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19. Но уже в ближайшее время давление на украинскую валюту может возобновиться. Тогда курс на межбанке вернется в диапазон 27,45-27,55 грн/долл.

Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. По его словам, гривню сейчас также поддерживают такие факторы:

ожидание хорошего урожая на фоне потепления;

открытие рынка земли с 1 июля.

А вот опасность для гривни представляют:

продолжающийся выход нерезидентов из ОВГЗ;

приближение периода компенсаций по НДС экспортерам.

"В конце месяца традиционно для рынка проходит возмещение НДС экспортерам, что сказывается на снижении предложения валюты на рынке. Также следует указать, что в мае нерезиденты не покупали валюту под дивиденды, что ожидается уже в конце этой и следующей неделях", – объяснил Шевчишин.

Негативным фактором служит и возобновление строительства "Северного потока – 2", который в перспективе лишит Украину доходов от транзита газа.

Впрочем, аналитик "Альпари" Вадим Иосуб не ждет подорожания доллара на этой неделе.

"Мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27,2/27,4 грн", – считает он.

Напомним, ранее о том, что над гривней нависла угроза, сайт "Сегодня" предупреждал и аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

А о том, почему в начале мая курс доллара падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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