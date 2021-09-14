Доллар резко развернулся вверх – курс НБУ

Доллар в Украине подорожал / Фото: Сегодня, REUTERS

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 14 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,7 грн;

1 евро – 31,45 грн;

1 злотый – 6,9 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с 13 сентября доллар вырос в цене на 2 копейки. В то же время курс евро снизился на 13 копеек. Злотый и российские рубли также немого упали в цене – на 5 и 4 копейки соответственно.

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На межбанке 13 сентября доллар и евро подешевели.

Доллар подешевел на 8 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,66/26,68 грн (покупка/продажа).

Евро стал ниже в цене на 19 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,45/31,48 грн (покупка/продажа).

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.