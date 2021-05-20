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Доллар развернулся: НБУ обновил официальный курс

20 мая, 16:51

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 21 мая

Курс доллара вернулся к росту / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 21 мая:

20.0521.05Изменение
1 доллар США27,42 грн27,47 грн+ 0,05
1 евро33,49 грн33,52 грн+ 0,03

По сравнению со значениями 20 мая курс доллара вырос на пять копеек после падения до минимума с 27 августа 2020 года. Это первое повышение курса доллара за последние 10 дней. За неделю – с 14 по 21 мая – гривня все же укрепилась по отношению к американской валюте на 16 копеек.

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Курс евро тоже вернулся к росту. Евровалюта подорожала на три копейки после снижения на четыре копейки днем ранее.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему доллар упал в начале мая:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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