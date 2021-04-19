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Доллар превысил планку в 28 гривен, евро тоже подорожал: курс валют

19 апреля, 16:15

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 20 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 20 апреля:

19.0420.04Изменение
1 доллар США27,98 грн28,01 грн+ 0,03
1 евро33,53 грн33,71 грн+ 0,18

По сравнению со значениями 19 апреля доллар подорожал на три копейки и поднялся выше 28 гривен, как и прогнозировали аналитики. Эту психологическую отметку доллар не преодолевал пять дней. А за неделю – с 13 по 20 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на восемь копеек.

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Курс евро продолжил стремительно повышаться. Евровалюта стала дороже сразу на 18 копеек после роста на семь копеек днем ранее.

А о том, как уберечь накопленные деньги от инфляции и девальвации, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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