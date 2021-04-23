Версія українською
$ 28,06
33,81

Доллар опустился ниже психологической отметки: курс валют на выходные

23 апреля, 16:30

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 26 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 26 апреля:

23.0426.04Изменение
1 доллар США28,06 грн27,90 грн- 0,16
1 евро33,81 грн33,67 грн- 0,14

Этот курс также будет действительным в выходные дни – 24 и 25 апреля.

По сравнению со значениями 23 апреля доллар упал сразу на 16 копеек и опустился ниже психологической отметку в 28 гривен. По итогам недели – с 19 по 26 апреля – украинская валюта укрепилась по отношению к американской на восемь копеек. Эксперты уже объяснили, что доллар резко подешевел на фоне отвода российских войск от границ Украины.

Реклама

Читайте также: Сколько будет стоить доллар к концу года: Минэкономики обновило прогноз

Курс евро тоже упал – на 14 копеек после роста на 11 копеек днем ранее.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама