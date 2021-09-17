Доллар на межбанке пошел вверх

Доллар снова вырос в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Доллар на межбанке в пятницу, 17 сентября, после роста по официальному курсу также немного подорожал – до 26,70/26,72 грн за доллар.

Как говорят аналитики Минфина, спрос и предложение в очень шатком равновесии.

"Сделки не превышают сумм в 1 млн долларов", – говорят аналитики.

Как менялся курс доллара на межбанке в течение месяца. Данные: Минфин

Евро тоже подорожал на межбанке – до 31,44/31,47 грн за евро

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Что происходит с курсом доллара

Как говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, инфляция грозит остаться на высоких уровнях.

"Нерезиденты продолжают выходить из украинских облигаций. Накануне были закрыты позиции почти на 390 млн грн. С начала недели отток из гривневых гособлигаций составил свыше 1,9 млрд грн. И это несмотря на повышение учетной ставки НБУ и рост доходности среднесрочных бондов", – рассказал Шевчишин.

Он добавил, что в ближайшее время гривня продолжит ослабление с первой целью в зону 26,8-26,85 грн за доллар.

"В среднесрочной перспективе сохраняем ожидания ослабления до 27 грн за доллар", – сказал Шевчишин.

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.