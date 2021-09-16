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Доллар на межбанке устремился к росту

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
16 сентября, 12:47
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Некоторые продавцы ожидают, что котировки вырастут, поэтому часть продавцов не выставляет все свои объемы
Доллар снова вырос в цене
Доллар снова вырос в цене / Фото: AFP, Сегодня

Доллар на межбанке в четверг, 16 сентября, после роста по официальному курсу, также немного подорожал – до 26,65/26,67 грн за доллар.

Как говорят аналитики "Минфина", в начале торгов по доллару спрос превышал предложение.

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"Часть продавцов не выставляет все свои объемы валюты в надежде на еще больший рост котировок", - говорят аналитики.

Как менялся курс доллара на межбанке в течение месяца. Данные: Минфин

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В то же время евро снизился на межбанке – до 31,4/31,42 грн за евро.

Что происходит с курсом доллара

Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 26,66, курс евро ослаб до отметки 31,49.

Как говорит Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, во вторник, 14 сентября, на аукционе Минфина Украины в госбюджет было привлечено 1,17 млрд грн, что является довольно "скромным" результатом. Низкие процентные ставки по ОВГЗ ослабляют к ним интерес инвесторов.

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"Нерезиденты сократили свои портфели в данном активе с начала сентября на 3,14 млрд грн – до 95,45 млрд. Судя по всему, большая часть этих средств будет выведена в материнские юрисдикции, что может спровоцировать сильную девальвацию гривны", – говорит Андрей Гайлов.

Он предполагает, что до конца текущей недели доллар США к гривне снова попытается преодолеть уровень 27,00. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности скорректируется до отметки 31,85.

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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