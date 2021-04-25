Доллар лихорадит: три причины прыжка и приземления американской валюты

После четырех дней стабильности на уходящей неделе доллар начал "делать нервы" покупателям валюты. В среду курс поднялся, в четверг опустился, а в пятницу опустился еще ниже, чем был неделю назад. Эксперты связывают заметное движение курса вверх-вниз в течение двух дней с тремя факторами:

провальный аукцион Минфина по размещению гривневых ценных бумаг 20 апреля, когда ОВГЗ продали всего на 200 млн грн, или в восемь раз меньше, чем неделей ранее;

спекулятивные действия некоторых игроков межбанковского рынка, которым удалось, используя первый фактор, раскачать курс;

отвод российских войск от украинских границ.

Первые два фактора ослабляли гривню, третий ее укрепил, так как снижение риска вторжения и эскалации вернуло инвесторов в гривню и в украинский долг.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин говорит:

"Курс гривни в четверг стремительно укрепился после появления заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск от границы Украины. В результате в пятницу на открытии межбанковского рынка гривня укрепилась до 27,89 за доллар, что сказалось и на наличном рынке".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что более значительному укреплению гривни помешал спрос на валюту со стороны импортеров автомобилей и бытовой техники. Ажиотажем воспользовались несколько банков, зарабатывающих на валютных колебаниях, которым в прошлую среду удалось раскачать курс.

"Механизм несложный: кто-то кому-то продает по высокому курсу мизерную партию валюты (до 10 тыс. долларов), но это сразу повышает котировки. Покупатели, опасаясь дальнейшего роста, начинают заключать крупные сделки, что еще больше поднимает курс. А организаторы ажиотажа, они же продавцы валюты, на этом зарабатывают", – разъяснил Охрименко.

Впрочем, по оценке члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, нервы не выдержали у немногих импортеров. Что подтвердил тренд на снижение курса доллара в четверг и пятницу.

Напомним, Минэкономики обновило прогноз, сколько будет стоить доллар к концу года.

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