Доллар "делает нам нервы": куда пойдет курс к праздникам

После четырех дней стабильности на уходящей неделе доллар начал "делать нервы" покупателям валюты. В среду курс поднялся, в четверг опустился, а в пятницу опустился еще ниже, чем был неделю назад. Чего ожидать от курса к майским праздникам, выяснил сайт "Сегодня". Ранее мы писали, куда пойдет курс в локдаун.

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Доллар, превысивший к концу предыдущей недели курс 28 гривен в наличной продаже на 6 копеек, сохранял стабильность четыре дня. При этом спред (разница между курсом продажи и покупки) даже уменьшился с 20 копеек до 19 копеек. Но в среду мы увидели скачок на 6 копеек, до 28,12 грн/доллар, в четверг – откат на 5 копеек, в пятницу – еще на 6 копеек. Итого за неделю минус пять копеек, и курс 28,01. Спред при этом снова увеличился до 20 копеек.

Нацбанк начал ослаблять гривню со вторника и делал это через день: сперва был преодолен на копейку рубеж в 28 грн, затем к ней добавился еще пятак, итого к пятнице 28,06 грн/доллар. Такой же курс остается и на выходные. На понедельник, 26 апреля, регулятор укрепил гривню сразу на 16 копеек, установив курс 27,90 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты связывают заметное движение курса вверх-вниз в течение двух дней с тремя факторами.

Первый – провальный аукцион Минфина по размещению гривневых ценных бумаг в минувший вторник (продано ОВГЗ всего на 200 млн грн или в восемь раз меньше, чем неделей ранее), то есть заметного притока валюты на межбанк со стороны нерезидентов не было. При этом вырос спрос на валюту у импортеров.

Второй – спекулятивные действия некоторых игроков межбанковского рынка, которым удалось, используя первый фактор, раскачать курс.

Третий – отвод российских войск от украинских границ.

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Первые два фактора ослабляли гривню, третий ее укрепил, так как снижение риска вторжения и эскалации вернуло инвесторов в гривню и в украинский долг.

"Курс гривни в четверг стремительно укрепился после появления заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск от границы Украины, – говорит Андрей Шевчишин. – В результате в пятницу на открытии межбанковского рынка гривня укрепилась до 27,89 грн/доллар, что сказалось и на наличном рынке".

Александр Охрименко говорит, что более значительному укреплению гривни помешал спрос на валюту со стороны импортеров автомобилей и бытовой техники. Ажиотажем воспользовались несколько банков, зарабатывающих на валютных колебаниях, которым в минувшую среду удалось раскачать курс.

"Механизм несложный: кто-то кому-то продает по высокому курсу мизерную партию валюты (до 10 тыс. долларов), но это сразу повышает котировки. Покупатели, опасаясь дальнейшего роста, начинают заключать крупные сделки, что еще больше поднимает курс. А организаторы ажиотажа, они же продавцы валюты, на этом зарабатывают", – разъяснил Александр Охрименко.

Впрочем, по оценке Олега Пендзина, нервы не выдержали у немногих импортеров. Что подтвердил тренд на снижение курса доллара в четверг и пятницу.

Чего ожидать на следующей неделе

Прогнозы экспертов отличаются, но не диаметрально.

Так, Андрей Шевчишин и Олег Пендзин обещают плавную ревальвацию гривни и укрепление курса ниже 28 грн/доллар.

"Игроки рынка могут занять выжидательную позицию, будут следить за развитием событий и принимать решения, исходя из конкретной тенденции, – анализирует Андрей Шевчишин. – Вероятно, что экспортеры, которые придерживали валюту в ожидании роста курса выше 28 грн за доллар, будут пытаться ее продать, что усилит позиции гривни. Ожидаем сохранение колебаний курса в диапазоне 27,8-27,9 грн за доллар".

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Олег Пендзин назвал более широкий коридор: от 27,7 до 27,95 грн/доллар.

Александр Охрименко прогнозирует, что на фоне повышения спроса на валюту перед праздниками спекулянты попытаются "повторить успех". Это может привести к новым скачкам курса даже до 28,2 грн/доллар и таким же быстрым откатам. Но к 30 апреля курс вернется к 28 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин рекомендуют пока не покупать доллары без крайней необходимости, так как курс может пойти вниз.

"Пока лучше сделать паузу, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Впереди пасхальные и майские праздники, обычно перед ними население активно продает валюту, чтобы хорошо отдохнуть. поэтому если курс будет снижаться к 27,5 грн/доллар, можно будет "подбирать", – конкретизировал Андрей Шевчишин.

Александр Охрименко по-прежнему не советует избавляться от гривневых депозитов, но открывать новые или продлевать закончившиеся, тем более на длительный срок (9-12 месяцев), не рекомендует.

"Сейчас средняя ставка по гривневым депозитам до 8% годовых. До конца второго квартала на них можно заработать больше, чем на вероятном укреплении доллара", – разъяснил Александр Охрименко.

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