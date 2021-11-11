Доллар и евро снова падают – официальный курс НБУ

Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 11 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,05 грн;Доллар

1 евро – 30,11 грн;

1 злотый – 6,52 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

Доллар упал на 4 копейки, а евро – снизился на 10 копеек. Злотый подешевел на 6 копеек, а рубль не изменился в цене.

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Что будет с курсом доллара до конца года

Как ранее рассказал "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, гривня часто под усиленным давлением в финале года.

Неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 грн или выше – до 27,5 грн. Евро в этом случае до конца года может подскочить до 31,7 грн или даже до 32,2 грн.

Однако Владимир Позний считает, что такая "перезарядка" инвесторов вряд ли изменит глобальный тренд гривни.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.