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Доллар и евро просели перед Днем Конституции: официальный курс

25 июня, 16:15

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 29 июня

Доллар и евро подешевели / Фото: REUTERS/Thomas White

Национальный банк Украины (НБУ) в преддверии длинных выходных по случаю Дня Конституции рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 29 июня:

25.0629.06Изменение
1 доллар США27,46 грн27,40 грн- 0,06
1 евро32,79 грн32,74 грн- 0,05

По сравнению со значениями 25 июня курс доллара снизился на 4 копейки после взлета на 19 копеек в предыдущий банковский день. Тем не менее, тенденция к подорожанию "зеленого" осталась в силе. За неделю – с 22 по 28 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 23 копейки.

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Курс евро тоже упал после повышения. Евровалюта подешевела на пять копеек после роста на 19 днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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