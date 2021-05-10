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Доллар и евро подорожали после праздников: официальный курс

10 мая, 15:55

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 11 мая

/ Фото: AFP

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на первый рабочий день после длинных выходных, 11 мая:

07.0511.05Изменение
1 доллар США27,72 грн27,76 грн+ 0,04
1 евро33,41 грн33,49 грн+ 0,08

По сравнению со значениями 7 мая доллар вырос в цене на четыре копейки после падения на копейку перед праздниками. По итогам недели – с 5 по 11 мая (4 мая было выходным днем) – гривня ослабла по отношению к американской валюте на три копейки.

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Курс евро на 11 мая повысился еще на восемь копеек после роста 13 копеек в предыдущий банковский день.

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А о том, как смягчили карантин для наличной гривни, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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