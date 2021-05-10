Доллар и евро подорожали после праздников: официальный курс

/ Фото: AFP
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на первый рабочий день после длинных выходных, 11 мая:
|07.05
|11.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,72 грн
|27,76 грн
|+ 0,04
|1 евро
|33,41 грн
|33,49 грн
|+ 0,08
По сравнению со значениями 7 мая доллар вырос в цене на четыре копейки после падения на копейку перед праздниками. По итогам недели – с 5 по 11 мая (4 мая было выходным днем) – гривня ослабла по отношению к американской валюте на три копейки.
Курс евро на 11 мая повысился еще на восемь копеек после роста 13 копеек в предыдущий банковский день.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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