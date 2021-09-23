Доллар и евро подешевели – курс НБУ

Доллар упал в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 23 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,67 грн;

1 евро – 31,29 грн;

1 злотый – 6,75 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара снизился на 4 копейки, а евро – на 7 копеек. Злотый также подешевел на 3 копейки, а рубль – на 1 копейку.

Что будет с курсом дальше

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.

Что происходило с курсом: