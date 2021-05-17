Что такое АСВП – банки начали снимать деньги с карт за долги по ЖКХ и штрафы без подтверждения

За какие долги наложат арест на счета, как будут списывать деньги, сколько денег могут отобрать и как должник об этом узнает

С апреля в Украине действует новый порядок взыскания долгов с физических лиц. Согласно приказу Минюста от 23 марта №1061/5, теперь многие виды задолженностей могут быть списаны автоматически с банковского счета должника. Какие долги могут взыскать без согласия человека и как будет проходить процедура, разбирался сайт "Сегодня".

Что изменится для должников

Возможность списывать долги с банковских счетов украинцев существует еще с 2018 года, когда были приняты соответствующие изменения к закону "Об исполнительном производстве". Но применять эту норму закона начали только с 2019-го и исключительно в отношении должников по алиментам – после того, как Минюст разработал и утвердил порядок такого списания средств.

Можно сказать, что автоматическое взыскание долгов по алиментам стало "пилотным проектом" работы Автоматизированной системы исполнительного производства (укр. – АСВП) и взаимодействия различных реестров и структур. А теперь "эксперимент" решили расширить и на другие виды долгов – по сути, на все, по которым будут открыты исполнительные производства.

Нацбанк еще в феврале этого года обязал банковские учреждения предоставлять органам исполнительной службы и частным исполнителям информацию о наличии денег на счетах должников. Приказ Минюста о расширении круга должников, как мы упоминали, появился в марте.

Единственная задержка, которая может возникнуть, связана с работой Автоматизированной системы исполнительного производства. На сегодняшний день, по данным Минюста, к ней полностью подключены только семь банков из 70-ти, зарегистрированных в Украине. В большинстве других, впрочем, эта система в настоящее время уже тестируется.

"Обращение взыскания на денежные средства должника, в том числе находящиеся на счетах в банках, и раньше было одной из мер принудительного исполнения решений. Единственное отличие, что такое обращение теперь будет происходить в электронном виде, а значит, гораздо быстрее и в отсутствие человеческого фактора. Для взыскателей такое нововведение обещает более быстрое получение присужденных средств. А должникам будет выгоднее выполнять решения судов, не дожидаясь принудительного исполнения", – считает частный исполнитель Андрей Авторгов, кандидат юридических наук.

В Нацбанке уточняют: арест может быть наложен даже на "социальные" счета, то есть на те, на которые поступает заработная плата, стипендия, пенсия и социальная помощь.

"Законодательство действительно запрещает арестовывать средства на счетах со специальным режимом использования. Но речь идет о счетах, открытых в соответствии со статьями 15-1 Закона Украины "Об электроэнергетике", ст. 19-1 Закона Украины "О теплоснабжении", 18-1 Закона Украины "О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотведении" и в соответствии с Законом Украины "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности". Проще говоря, счета со специальным режимом использования – это счета предприятий, занимающихся производством или поставками энергии, воды, отоплением помещений и тому подобное", – объясняли ранее в НБУ.

Как будут списываться долги

Как говорится в приказе Минюста, исполнители будут выносить постановление об аресте средств должника сразу при помощи АСВП. И в тот же момент это постановление станет доступным для банков. Их информационные системы должны проверять информацию о новых исполнительных постановлениях каждый час. И в течение часа отправить в систему ответ на запрос о наличии счетов должника и о количестве денег на них.

Постановление банка об аресте средств на счетах должника принимается немедленно и автоматически. А ответственный сотрудник банка должен выполнить постановления о списании средств в счет долга в порядке поступления запросов.

Кстати, если тот или иной банк еще не подключен к автоматической системе по списанию долгов, он все равно должен будет выполнить постановление об аресте счетов. Только обмен информацией будет происходить в бумажном виде, а потому немного дольше.

За какие долги арестуют банковские счета

Как сообщает Минюст, положения приказа об автоматизированном аресте средств будут распространяться "на все категории исполнительных документов, которые предусматривают взыскание средств с должников – физических и юридических лиц". В том числе речь идето долгах за коммунальные услуги.

Андрей Авторгов уточняет, о каких категориях может идти речь.

"Благодаря автоматизированной системе ареста средств начнут быстро выполняться принятые судебные решения о взыскании алиментов, кредитов, возмещении убытков, причиненных ДТП или заливкой квартиры. То есть, абсолютно все категории имущественных решений. Также таким же образом могут быть выполнены судебные решения о взыскании с граждан налогового долга или требования по уплате единого социального взноса", – перечисляет он.

А вот Марина Семенова, управляющий партнер компании "Семенова и партнеры", считает, что налоговые обязательства должны взыскиваться по другой процедуре.

"Считаю, что порядок автоматического ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам не должен распространяться на взыскание налогового долга. Потому что налоговый долг – это сумма согласованного денежного обязательства, не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, и непогашенной пени. Возврат налогового долга должен осуществляться в порядке, установленном Налоговым Кодексом Украины", – говорит Марина Семенова.

Сколько денег могут списать

Как информируют в Минюсте, если денег на счету должника много, арест будет налагаться не на весь счет, а только на ту сумму, которую должнику придется отдать. Остальными деньгами должник сможет свободно распоряжаться.

А вот отдать по постановлению исполнительной службы придется не только сумму долга. С должника также взыщут исполнительный сбор, расходы на исполнительное производство, штрафы, если такие накопятся, и вознаграждение для частного исполнителя, если дело будет вести он.

Если же денег на банковских счетах окажется недостаточно для выплаты всей насчитанной суммы, недостающую сумму могут взыскать за счет другого имущества. Последовательность изъятия денег и имущества определяет исполнитель.

Как должник узнает, что счета могут заблокировать

По закону, исполнитель должен известить должника об открытии исполнительного производства, направив постановление по его адресу заказным почтовым отправлением. Но закон не требует, чтобы принудительное исполнение начиналось только после того, как должник получит такое постановления, объясняет Андрей Авторгов. То есть, взыскание может быть начато независимо от того, получил человек уведомление или нет.

"Конечно, гражданам, которые задолжали за коммунальные услуги, или должникам перед банковскими учреждениями такие нововведения, возможно, не совсем понравятся. Но по таким правилам работает весь цивилизованный мир. Люди должны понимать, что, если месяцами или даже годами не платить за коммунальные услуги или не возвращать займ, то у кредитора наконец лопнет терпение, и он обратится в суд. Также попутно замечу, что позиция "я ничего не знал, а значит, никому ничего не должен" – не поможет ни в суде, ни во время исполнительного производства. Поэтому я советую долги оплачивать вовремя, а судебное решение выполнять, не дожидаясь его принудительного исполнения", – говорит Андрей Авторгов.

Адвокат Владимир Фогель также говорит о том, что должники могут узнавать об аресте счетов уже постфактум.

"Приказом Минюста не установлен порядок уведомления должника о возможности блокировки счетов. Анализ порядка принятия к исполнению банками постановлений исполнителя об аресте средств в форме электронного документа, которой установлен приказом Минюста, позволяет сделать вывод о том, что должник будет узнавать об аресте счетов и списания средств постфактум. Безусловно, такой порядок не является приемлемым для должника, но он позволит существенно ускорить процесс исполнения судебных решений и сделать его максимально эффективным", – говорит Владимир Фогель.

Подробнее о том, как будут блокироваться банковские карты должников и как потом восстановить доступ, смотрите в сюжете:

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