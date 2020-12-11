Отберут права и не пустят за границу: должников по коммуналке ждет суровое наказание

Депутаты готовы применить жесткие меры к тем, кто накопил долги за коммунальные услуги и не желает их реструктуризировать. Недавно профильный комитет ВР рекомендовал включить в повестку дня законопроект № 3613, в котором предлагается должников по комуслугам приравнять к неплательщикам алиментов. С таким же ограничением прав. Например, их, как сейчас "алиментщиков", не выпустят за границу, пока не рассчитаются.

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Сайт "Сегодня" разобрался, что будет с теми, кто не желает платить за "воду, газ и свет", если законопроект станет законом.

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Проблема перезрела, а решения нет

Долги украинцев за коммуналку постоянно растут. По последним данным Госслужбы статистики, в октябре они увеличились почти на 2 млрд грн по сравнению с сентябрем, достигнув 56,1 млрд грн. В основном это долги минувших периодов, 5 лет и более, так как текущие счета по коммуналке украинцы оплачивают неплохо, в пределах 90-95% в среднем по году. Но недоимка все равно увеличивается.

Что делать с долгами, власти, похоже, не знают. Списать их неправильно, так как это будет несправедливо по отношению к тем, кто добросовестно платит. Очередной законопроект с таким предложением (№3613-1) профильный комитет Рады недавно отклонил. Взыскать долги невозможно из-за истечения срока давности по большинству неоплат.

Что предлагают депутаты

Основные новшества следующие:

взыскивать долг автоматически по исполнительному листу, частями из зарплаты, начисляемой по месту работы неплательщика. Но не более 50% заработка;

если долгов по коммуналке накопилось больше, чем за четыре месяца, государственный исполнитель выносит постановление:

О запрете выезда должнику за границу; О временном ограничении должника в праве: управления любым транспортным средством, пользования огнестрельным охотничьим и другим оружием, охоты;

информация о запретах передается Исполнительной службой в Миграционную службу и Патрульную полицию;

восстановить перечисленные права можно, лишь полностью погасив долги. Исключение – возможность управления автомобилем. Если неплательщик реструктуризировал долг и сообщил об этом в исполнительную службу, его водительские права снова будут признаны действительными.

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За неоплату долгов по комуслугам в течение года и более Исполнительная служба должника оштрафует:

год неоплаты – штраф 20% от суммы долга;

два года – штраф 30% от суммы долга;

три года и более – штраф 50% от суммы долга.

Что говорят юристы

Правоведы уточнили: если даже закон примут, обратной силы он иметь не будет. То есть, запреты и автоматические взыскания долга распространятся только на тех, кто не станет платить за коммуналку после того, как закон начнет действовать.

"Очевидно, что законопроект направлен прежде всего против должников с достатком: у которых есть за что ездить за границу, кто имеет автомобиль, оружие, – анализирует документ юрист Владимир Столитний. – Но при этом они почему-то годами не платят за коммунальные услуги, которыми пользуются".

Владимир Столитний напомнил, что в отношении неплательщиков алиментов такие запреты дали эффективный результат.

По словам юриста, законопроект социально справедлив, так как заставит богатых хотя бы из-под палки, но оплатить долги за жилкомуслуги. Иначе эти люди подпадут под реальные санкции. А небогатых предлагаемые санкции коснутся мало, нужны другие методы, чтобы за коммуналку люди стали платить лучше. Например, снизить тарифы на коммунальные услуги, как обещал президент.

Владимир Столитний отметил, что отдельно авторами выделено ограничение права на управление транспортом. Восстановить такое право можно, не погасив долг, а лишь его рассрочив. Что не лишит работы, например, должников-водителей, профессионально зарабатывающих перевозками людей или грузов.

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Руководитель адвокатского объединения "Вишневый и Партнеры" Александр Вишневый говорит, что нарушения закона нет, ведь аналогичная практика применяется и к должникам по уплате алиментов.

"Введение этих изменений на законодательном уровне имеет целью дисциплинировать должников к выполнению ими обязанности по уплате жилкомуслуг, – отметил Александр Вишневый. – Однако, по моему мнению, в условиях экономической нестабильности и высокого уровня безработицы такой механизм борьбы с должниками не является полностью оправданным и не обеспечивает баланса интересов всех социальных слоев населения, а в отдельных случаях может даже существенно ограничивать конституционные права граждан. Есть риск того, что изменения могут открыть возможности для злоупотреблений со стороны управляющих и исполнителей жилкомуслуг. Также они могут привести к инициированию массовых судебных споров по взысканию задолженностей после введения изменений в действие".

Что говорят экономисты

А вот экономисты более скептичны. По их мнению, проблема с долгами минувших периодов решена таким образом не будет.

"Это борьба с последствиями, а не с причиной, – уверен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Главная проблема неплатежей – низкие доходы населения. Они почти в 3,5 раза ниже, чем у наших ближайших соседей в Европе. А цена на газ и другие коммунальные услуги, кроме электроэнергии, у нас почти европейская. Да, малоимущим положены субсидии. Но из-за жестких ограничений многие действительно нуждающиеся получить госпомощь не могут. Поэтому и копят долги".

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