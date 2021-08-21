"Дочку" Сбербанка заставят отказаться от названия: Ощадбанк выиграл суд

Ощадбанк заставил Сбербанк отказаться от названия в Украине. Коллаж: "Сегодня"

В Украине запретили дочернему банку Сбербанка России называться Сбербанком.

Соответствующее решение принял Верховный суд Украины, передает пресс-служба украинского Ощадбанка.

На заседании запретили украинской "дочке" российского госбанка использовать торговую марку Сбербанк в Украине.

"Значительная продолжительность рассмотрения дела и большой объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО Сбербанк, которое сейчас обязано прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине", – сообщили в Ощадбанке.

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Клиентов дочернего Сбербанка России в Украине заверили, что решение суда никак не повлияет на их права.

Кремль выкупил украинскую "дочку" Сбербанка

10 апреля 2020 года Министерство финансов России сообщило о покупке у Центробанка РФ контрольного пакета государственного Сбербанка России.

50% и одна акция обошлись российскому фонду национального благосостояния в 2,14 трлн рублей.

Уже в августе государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в споре за права на знак для товаров.

В Ощадбанке заявляли, что использование Сбербанком России бренда "Сбербанк" может вводить клиентов в заблуждение и влиять на их поведение.

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