"Добро пожаловать в новый мир!". Медведев напугал Европу газом по 2 тыс. евро

Газ по 2000 евро: в Росии угрожают подорожанием газа из-за остановки сертификации "Северного потока - 2" / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев начал угрожать Евросоюзу, что цены на природный газ подскочат до 2000 евро за тысячу кубометров.

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Так российский пропагандист отреагировал на остановку сертификации "Северного потока – 2" Германией в соцсетях.

"Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" – говорится в посте.

Сетрификацию "Северного потока – 2" остановили

22 февраля, из-за признания РФ независимости псевдореспублик "ЛДНР", канцлер Германии Олаф Шольц попросил Минэкономики страны отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности.

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Это означает, что сертификация "Северного потока – 2" остановлена и для ее начала Министерство экономики Германии заново оценит проект и до того времени он не будет запущен.

"Сегодня" также рассказывали, что Европейский Союз готовит пакет санкций против России и депутатов, которые голосовали в поддержку независимости "ЛДНР".