Для украинцев дорожают популярные продукты: сколько будем платить в ноябре

Овощи для борща с лета – держат свою стоимость / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за год на 11% подорожали продукты питания – на рост повлиял не только коронавирус, а и энергокризис.

Почему растут цены?

Цены на продукты на прямую зависят от стоимости энергоносителей. Например, на стоимость хлеба влияют цена на газ и на электричество – он подорожал на 18%. А торты подорожали на 80%.

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"В цене хлеба есть стоимость газа, потому что хлебозаводы работают, используя газовую печь. Или, например, элеватор для просушки зерна использует газ как топливо. Соответственно, сейчас уже многие элеваторы рассылают письма, что они при таких ценах не смогут качественно просушивать зерно. Все это будет отражаться по всей цепочке", – рассказал "Сегодня" экономист Алексей Кущ.

Молоко, мясо и яйца также подорожали. На них повлиял значительный рост цен на зерновые культуры и корма. Поскольку сократилось поголовье КРС (крупный рогатый скот), свиней и птицы.

Согласно данным Госстата, цены на яйца выросли на 8%, на молоко – 1%, на курятину – 6%, на свинину – 4%, на говядину – 12%.

А на цены на овощи влияет сезонность. Они вырастут, поскольку на рынке больше нет сезонных отечественных продуктов.

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Что с ценами на продукты?

Цены на подсолнечное масло демонстрируют незначительное падение, то снова растут. Сейчас максимальная стоимость бутылки не премиального класса достигает 80 грн. По сравнению с февралем, 2020 года, цена выросла на 70%. В ноябре эксперты прогнозируют рост еще на 2-3%.

По сравнению с предыдущим годом цена на сахар выросла на 88%. И теперь за килограмм нужно отдать – в среднем – 26 гривен.

Не слишком накупишься и мяса. За кило свинины на рынке просят в среднем 140 грн. Сало – 150 грн. Если хотите так называемое генеральское – получится на 40 гривен больше.

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"Свинина выросла на процентов 20. Говядина где-то на 30%. Потому что была в том году 150-160. Так теперь 200 такие красивые кусочки. Украинцы берут? Берут, они ведь мясо любят, сало любят", – рассказала "Сегодня" продавец Валентина Гисен.

Овощи для борща с лета – держат свою стоимость. Картофель – по 13 гривен, свекла – по 12. Капуста – по 8. А лук по 10. Также, по сравнению с прошлым годом, снизились цены на рыбу.

Уменьшилась и стоимость яблок. В 2021 году наблюдаются самые низкие цены на плод за последние 3 года. Только за прошедшие две недели стоимость снизилась на 12% – 9,5 грн/кг.

Эксперты прогнозируют: цены и дальше будут расти. Не за горами ведь уже и новогодние праздники. Кроме того, дорожают энергоносители, в частности, газ.

Ранее мы сообщали, что в Украине снизились цены на овощи – причиной стали морозы, которые надвигаются. Теперь фермеры спешат как можно быстрее продать свой урожай.

Также, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, по каким ценам покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало.