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"Дія" теперь работает и в супермаркетах. Что нужно знать

1 июля, 20:00

Денис Беспалов

Теперь вместо паспорта в "Сильпо" и "Форе" можно показать мобильное приложение

Электронный паспорт. Фото: "Дія"

Супермаркеты "Сильпо" и "Фора" начали официально принимать мобильное приложение "Дія". Теперь можно больше не беспокоиться, что забыли паспорт дома, ведь все документы в смартфоне.

Об этом сообщается на телеграм-канале "Дія".

Как это работает?

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Где работает?

Ранее сообщалось, что в Украине до конца года хотят ввести услугу электронной прописки, чтобы ее можно было менять прямо в смартфоне, а печати в бумажных паспортах сделают ненужными. Пробную версию могут ввести уже в сентябре.

О чем еще говорят в Украине и мире 1 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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