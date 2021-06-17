Дело ПриватБанка. Суд разрешил заочный арест еще одного подозреваемого

Суд дал согласие на заочный арест Бычихиной. Коллаж "Сегодня"

Высший антикоррупционный суд разрешил заочный арест подозреваемой по делу ПриватБанка, одной из руководительниц банка Елены Бычихиной.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Это решение суда позволит обратиться в Интерпол для объявления подозреваемой в розыск.

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Напомним, в феврале 2021 года Генпрокуратура объявила трем бывшим руководителям ПриватБанка о подозрении в злоупотреблении служебным положением и растрате чужого имущества.

Речь идет о первом зампреде правления ПриватБанка Владимире Яценко, председателе правления ПриватБанка Александре Дубилете и Елене Бычихиной, которая работала в департаменте финансового менеджмента ПриватБанка, а также была зампредом правления связанной с "Приватом" страховой компании "Ингосстрах".

Напомним, суд разрешил заочный арест экс-главы ПриватБанка Дубилета.