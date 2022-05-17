Дефицит топлива в разгаре: украинцы страдают от новых схем на заправках

Водителям следует быть готовым к любым неожиданностям / Фото: Getty Images, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Пока ситуация с наличием бензина и дизеля на заправках нестабильна, отдельные сети АЗС решили на этом подзаработать.

Водители часто встречают различные схемы, связанные с реализацией топлива, уклонением от уплаты налогов, завышением цен. Редакция "Сегодня" собрала несколько историй от тех, кто пострадал в результате неправомерной деятельности бизнеса.

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Схема с топливом

Волонтер Павел Утвенко рассказал, как он "удачно" заехал заправиться на АЗС в Киеве. На стеле были нули, а фактически в сети дизель продавали по 65 грн/л. Выяснилось, что на кассе принимают только наличные деньги и только без сдачи, то есть купить надо либо 10 литров за 650 грн, либо 20 литров за 1300 грн.

"Даю 650 грн и кассир при мне сканирует один из пачки талонов, которые у нее на столе, и выбивает чек. Я вижу его и прошу, мне отказывают. Начинаю сабантуйчик, потому что понимаю, что разницу цены купон-наличка они кладут себе в карман", – отметил Павел Утвенко.

Однако на этом конфликт не завершился. Когда уже после оплаты мужчина вернулся к автомобилю, на колонке писало, что 10 литров залиты в бак, а по факту – нет. В просьбе залить в бак дизель или вернуть деньги ему отказали, поэтому на место вызвали полицию.

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"Люди в очереди прозрели и развернулись. Заправку при мне закрывают на сервис. К чему эта история. Это мародерство во время войны. Воровство. Финансовые черные операции", – подчеркнул Павел Утвенко.

Волонтер добавил, что рассчитывает на полицию Киева, но если правоохранители не помогут, будет честное решение в условиях военного положения.

Павел Утвенко рассказал о схеме на АЗС: смотрите видео

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Схема с чеками

Водитель из Одессы Игорь Мацкер рассказал в соцсетях о другой схеме на местных заправках. Одна из известных сетей АЗС сбывает топливо по одной цене, а в чеке для налоговой пробивает другую.

К примеру, в конкретном случае в чеке цена на дизель указана 44,74 грн/л. Но расчет происходит безналично через приложение, и уже в приложении литр того же топлива продают по 52,99 грн.

Украинцы обычно покупают 10-20 литров топлива, так что с одного клиента возьмут не 447-889 грн, а 529-1059 грн. То есть разница составляет 82-170 грн с человека.

"Кому-то потом нужен будет отчет по чекам, и будет сложно. Кому война, а кому – мать родная", – возмутился одессит.

Штрафы для нарушителей

Во время войны в Украине государственные органы были вынуждены приостановить проверки. Однако, учитывая многочисленные махинации, Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция снова в работе. Осуществляют внеплановые проверки на АЗС для выполнения поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля и по заявкам украинцев.

По результатам проверок в 2022 году было выявлено, что на 73% заправок нарушали ценовую дисциплину. Речь идет о 87 заправках, которые успели посетить работники Госпродпотребслужбы в разных областях Украины.

Нарушителей оштрафовали на 2,5 млн грн и составили 49 предписаний о выполнении законных требований по приведению цен к рекомендованным государством. К административной ответственности привлечено 98 чиновников, на которых наложено более 200 тыс. грн штрафов.

Ранее редакция "Сегодня" пообщалась с директором Консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном и расспросила, чего нужно опасаться украинцам на рынке топлива, ведь в связи с дефицитом участились различные мошеннические схемы. Эксперт также рассказал, могут ли заправки выставлять более высокие цены на топливо, чем разрешает государство