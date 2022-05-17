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Больше не будут обдирать как липку? В Украине начали штрафовать алчные АЗС

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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17 мая, 17:15
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Госпродпотребслужба проверила, завышали ли цены на топливо на украинских заправках
Наценка на АЗС скоро может исчезнуть
Наценка на АЗС скоро может исчезнуть / Фото: Getty Images, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверили цены на топливо в сетях АЗС.

Как пишет издание enkorr, этот госорган уполномочен контролировать соблюдение регулируемых цен на продукцию.

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По результатам проверок обнаружили, что на 73% заправок нарушали ценовую дисциплину. Речь идет о 87 заправках, которые успели посетить работники Госпродпотребслужбы.

Нарушали ценовые требования почти во всех областях Украины. В частности, в таких:

  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Закарпатской;
  • Запорожской;
  • Кировоградской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Тернопольской;
  • Херсонской;
  • Черкасской.

Кого и где оштрафовали?

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Лордкипанидзе отметил, что с начала 2022 года осуществили 119 проверок. Из них 80 были плановыми еще до полномасштабного вторжения России, а также 39 внеплановых.

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Нарушителей оштрафовали на 2,5 млн грн и составили 49 предписаний о выполнении законных требований по приведению цен к рекомендуемым государством. К административной ответственности привлечено 98 должностных лиц, на которых наложено более 200 тыс. грн штрафов.

Во время военного положения все проверки были приостановлены. Осуществляют только внеплановый контроль по обращениям граждан и проверки согласно поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Госорган начал 52 внеплановые проверки на заправках. Завершили уже пять проверок, во время них на двух АЗС в Волынской и Ровенской областях инспекция столкнулась с препятствованием деятельности. Предпринимателей оштрафовали на 2,48 млн грн и наложили еще штрафы за повышение цен.

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Провели мониторинг в Полтавской и Днепропетровской областях. На местах выявили нарушения ценовой дисциплины, и предпринимателей также оштрафовали.

Махинации и спекуляции

Ранее редакция "Сегодня" пообщалась с директором Консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном и расспросила, чего нужно опасаться украинцам на рынке топлива. Речь идет о том, что в связи с дефицитом участились различные мошеннические схемы.

Один из современных трендов – реализация так называемых талонов. Это инструмент, который обычно используют для обеспечения горючим в первую очередь корпоративных клиентов – они покупают бензин и дизель по безналичному счету. Сейчас эти талоны перепродают физлицам, а те часто спекулируют и сбывают недействительный товар водителям, желающим заправить авто.

Еще одна проблема, которая возникает во время дефицита – снижение качества продукции, потому что появляется много подделок. Фальсификат в Украине всегда был, но качество его удалось вывести на приемлемый уровень. Сейчас же качество существенно снизилось, потому что перестали покупать октаноповышающие присадки в России и Беларуси.

Соответственно, рынок заполнил спиртосодержащий суррогат. Очень долго такое горючее не может простаивать. При неправильном хранении оно еще и может причинить существенный ущерб автомобилю.

"Сегодня" также писали, что в Кабмине внесли изменения к Техническому регламенту относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу. Нововведения предполагают предоставление разрешения на изготовление и обращение нефтепродуктов экологических классов Евро-3 и Евро-4. Эксперт рассказал, могут ли заправки выставлять более высокие цены на топливо, чем разрешает государство.

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