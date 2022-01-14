Данные под угрозой? Можно ли из "Дії" украсть персональную информацию

Могут ли мошенники получить доступ к вашим данным / Фото: Коллаж: Сегодня

После масштабной хакерской атаки на сайты министерств и оналайн портал "Дія" до сих пор не удалось восстановить работу всех ресурсов. Однако больше всего украинцев волнует – произошла ли утечка данных из приложения "Дія".

Об этом детально рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

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Специалисты утверждают, что никакой утечки данных не произошло и работа большинства сайтов уже восстановлена.

На данный момент портал "Дія" отключен, это необходимо для того, чтобы локализовать проблему не допустить ее распространения на другие ресурсы.

Могут ли через "Дію" украсть ваши данные?

В Минцифры объясняют, что "Дія" – это не база хранения данных украинцев. Приложение всего лишь отображает те данные, которых хранятся в реестрах.

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"Мобильное приложение "Дія" работает в штатном режиме. "Дія" – безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отображающий их из реестров", – говорится в сообщении.

Разработчики продукта подчеркивают, что всю информацию о вашем аккаунте приложение хранит локально – в памяти смартфона.

Никакие данные, ни номера карточек, ни данные документов, ни информация – не хранятся на сервере и ни собираются в одну базу данных.

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Вся эта информация находится в различных реестрах, откуда и отображается в вашем телефоне. Поэтому для получения персональных данных украинцев – взламывать "Дію" бесполезно.

Что произошло?

Хакерские атаки на сайты украинских учреждений произошли в ночь с 13 на 14 января. От рук взломщиков пострадали такие ресурсы:

сайт Кабміну,

МЗС України,

ДСНС України,

Міносвіти України,

Мінспорту,

Міненерго,

Мінагрополітики

"Дія"

Во время атаки, хакеры оставили своеобразную угрозу для всех украинцев. На сайтах на некоторое время появилось сообщение о том, что все данные украинцев попали в сеть, а все данные с компьютеров уничтожатся и восстановить их будет невозможно.

"Сегодня" также писали, как приложение "Дія" будет будет бороться с кредитными мошенниками и какую еще услугу запускает приложение.