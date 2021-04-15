Цифра дня. Пенсии бывших судей в 20 раз больше, чем у рядового украинца

В Украине более трех тысяч человек получают пожизненное денежное содержание около 80 тысяч грн

В начале I квартала 2021 года средний размер пенсии 11,1 млн украинцев составлял 3,7 тысяч гривен. При этом пенсии бывших судей оказались в 20 раз больше.

Такие данные можно увидеть на сайте Пенсионного фонда Украины.

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По данным ПФУ, средние выплаты составляли:

пенсии по возрасту – 8 316 443 человека, средняя пенсия – 3 770,23 грн,

по инвалидности – 1 367 192 человека, средняя пенсия – 2 825,32 грн,

в связи с потерей кормильца – 530 902 человека, средняя пенсия – 3 227,83 грн,

за выслугу лет – 212 345 человек, средняя пенсия – 3 403,48 грн,

социальные пенсии – 71 924 человека, средняя пенсия – 1 785,49 грн,

пожизненное денежное содержание судей – 3 556 человек, средняя пенсия – 77 387,20 грн.

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 550 487 человек, средняя пенсия 5 650,26 грн.

Как отмечает РБК-Украина, средняя пенсия судей за первый квартал выросла на 13,9% (на 9 425,81 грн), в то время как средняя пенсия по Украине – на 6,2% (на 217,14 грн).

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в октябре-2020 зарплата судьи Конституционного суда составляла 51 минималку, или 21 средняю зарплату.

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