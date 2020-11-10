51 минималка или 21 средняя зарплата: в КСУ назвали "вознаграждение" судьи

На финансирование Конституционного суда Украины, в состав которого входят 15 судей, в госбюджете на 2020 год предусмотрено 314,5 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс служба КСУ.

Однако в суде уточняют, что расходы Конституционного суда – это не только вознаграждение судей, но и расходы на организационное, аналитическое, юридическое, информационное и материально-техническое обеспечение, то есть осуществление конституционной юрисдикции в Украине.

За 10 месяцев 2020 году на выплату зарплаты одного судьи КСУ потрачено около 2,5 млн гривен. А средний размер вознаграждения судьи Конституционного суда составляет 254 тысяч гривен в месяц.

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Напомним, что в Украине в сентябре 2020 года средняя номинальная зарплата составила 12 тысяч гривен. С 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляет 5000 грн, с 1 января 2021 она должнаподняться до 6000, а с 1 июля 2021 – до 6500. Таким образом, "вознаграждение" одного судьи КСУ составляет 21 зарплату среднестатистического украинца, или 51 минималку.

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А средняя пенсия в течение 2020 выросла до 3,4 тыс. гривен.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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