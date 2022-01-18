Правительство ввело отдаленную идентификацию пенсионеров в "Дії" / Фото: Коллаж: Сегодня

Пенсионеров в Украине становится все меньше – по последним данным Пенсфонда, их теперь менее 11 млн человек, точнее 10,841 млн. За год число пенсионеров уменьшилось на 290 тыс. чел.

А вот пенсии становятся все больше – теперь средний пенсионер получает 3991 грн, год назад было 3507 грн. Но у большинства пенсия недотягивает даже до средней.

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"Сегодня" дали ответы на 10 главных вопросов о размерах пенсий: от чего зависит размер пенсии, у кого из находящихся на заслуженном отдыхе какая пенсия, что ждет украинских пенсионеров в 2022 году, выгодно ли покупать стаж и ряд других.

Что изменилось за год?

Стало больше людей, получающих более высокие пенсии.

/ Фото: Сегодня

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Как видно из инфографики, почти 5% пенсионеров имеют пенсии более 10 тыс. грн (год назад было 3%). Пенсии 5-10 тыс. грн имеют 15,4% пенсионеров (было 11,6%), пенсии 4-5 тыс. грн имеют 9,7% (было 8,1%), пенсии 3-4 тыс. грн имеют 21,2% (было 19,1%).

Людей с маленькими пенсиями теперь меньше: 2-3 тыс. грн получают 35,4% (было 41,2%), а пенсию от 1934 грн до 2000 грн имеют всего 13,4% (было 17%).

Почему при большом стаже работы у многих пенсионеров пенсии не намного выше минимальных?

Размер пенсии зависит от двух критериев – это стаж официальной работы и личный коэффициент, то есть, насколько "белая" зарплата человека была больше, равна или меньше средней по стране.

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Формула расчета: Пенсия = средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент.

Один год стажа дает всего 1% пенсии, а личный коэффициент можете ее увеличить в 3-5 раз.

Рассчитаем пенсию для трех пенсионеров с одинаковым стажем – 35 лет, но с разными личными коэффициентами: 0,5, 1 и 3.

По последним данным Пенсфонда, средняя зарплата для расчета пенсии – 13 095,82 грн.

При коэффициенте 0,5 пенсия будет 2292 грн, при 1 – 4583 грн, при 3 – 13 750 грн.

Какой должна быть зарплата, чтобы заработать пенсию более 10 тыс. грн?

По подсчетам экспертов, чтобы заработать пенсию 10 тыс. грн, нужно иметь среднюю официальную зарплату за все годы трудового стажа не менее 60 тыс. грн в месяц. Те, кто уже получает такие пенсии – это в основном спецпенсии: народных депутатов, госслужащих и силовиков высокого ранга, научных работников. Спецпенсии доходили до 80% от заработка, это почти втрое выше, чем для обычных трудовых пенсий. Такие спецпенсии не назначаются с мая 2016 года.

Почему такие высокие пенсии у судей?

Судьи… вообще не получают пенсий. По закону "О судоустройстве и статусе судей", судье после достижения пенсионного возраста и выхода в отставку выплачивается ежемесячное денежное содержание, равное половине зарплаты судьи на такой же должности. Если увеличивается зарплата действующего судьи, то автоматически пересчитывается и денежное содержание судьи в отставке. На сегодня оно в среднем почти 91 тыс. грн в месяц. Получают его 3630 человек.

Чем пенсия отличается от пенсионной выплаты?

Пенсия – то, что заработал пенсионер. А пенсионная выплата – это его пенсия с различными доплатами, в том числе за сверхнормативный стаж, награды, почетные звания и так далее. Пенсия может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных, а пенсионная выплата – не может. Поэтому минимальная сумма, которую с 1 декабря 2021 года получают пенсионеры, равна 1934 грн. Тем, у кого пенсия меньше, до ПМ доплачивает государство.

Сколько раз должны повышать пенсии в 2022 году?

Массовых повышений пенсий запланировано четыре: два больших и два "не очень".

Всем, кто получает трудовые пенсии и не работает, с 1 марта их проиндексируют оценочно на 10-12%. Индексация коснется примерно 7 млн человек. Речь идет о пенсиях, а не о пенсионных выплатах (см. выше). Поэтому может случиться, что пенсионер с пенсией ниже минимальной добавки вообще не получит: увеличится его пенсия и уменьшится сумма доплаты до минпенсии от государства.

С 1 апреля проиндексируют пенсии работающим пенсионерам (около 3 млн чел.). Сумма индексации – у каждого своя, но обычно чем больше пенсия, тем больше она вырастет.

С 1 июля и с 1 декабря повысят минимальные пенсии – соответственно до 2027 грн (+93 грн) и до 2093 грн (+66 грн). На такие суммы увеличатся пенсии у тех, кто получает минимум (их до 1 млн чел.). Те, у кого стаж работы больше 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин), получат доплату за каждый "лишний" год: сперва 93 коп., затем 66 коп.

Также были с 1 января и еще будут повышения для отдельных категорий пенсионеров, но они коснутся немногих: инвалидов, чернобыльцев, лиц старше 65 лет при наличии у них полного стажа.

Важный момент: с 1 января женщинам 1962 года рождения, впервые обратившихся за назначением пенсии, автоматически добавят к пенсии 9% от ее размера.

Как быть тем, кто достиг пенсионного возраста (60 лет), но не имеет необходимого страхового (трудового) стажа?

Все зависит от того, какой стаж.

Если на 1 января 2022 года стаж 28 лет и 1 день, и 60-летний продолжает работать официально, то пенсию он сможет оформить с 31 декабря 2022 года, так как в 2022 году для пенсии нужно иметь стаж 29 лет и более.

Если стаж свыше 19 лет, но меньше 28, то можно либо продолжать работать, либо не работать и оформить пенсию в 63 года.

При стаже от 15 до 19 лет пенсию можно оформить в возрасте 65 лет.

Тем, кто официально не отработал даже 15 лет, пенсия не положена. Но без средств к существованию такие люди не останутся. При достижении 65 лет им выплачивается госпомощь в виде разницы между их доходами и размером ПМ для нетрудоспособных. На сегодня это 1934 грн, столько же составляет минимальная пенсия. Если никаких доходов нет, государство будет платить 65-летнему и старше пособие в размере минпенсии.

Почему ежегодно увеличивается стаж, необходимый для получения пенсии?

Так предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". С 2018 года стаж ежегодно увеличивается на 1 год, к 2028 году достигнет 35 лет и "остановится". С 2022 года минимальный страховой стаж составляет 29 лет.

Выгодно ли покупать страховой стаж, чтобы выйти на пенсию в 60 лет?

Не всегда. В 2021 году один месяц страхового стажа "стоил" 2640 грн (два минимальных единых соцвзноса), причем платить надо наперед и сразу всю сумму. Один год стажа стоит 31 680 грн. Если, допустим, не хватает года, то докупить стаж и выйти на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, выгоднее. Даже при минимальной пенсии в 1934 грн (а она будет ежегодно расти) за три года пенсионер получит около 70 тыс. грн пенсии. А если недостает трех-пяти лет и более, то покупка стажа не имеет экономического смысла – "отбить" затраты не удастся.

Почему в Украине за 20 лет так и не ввели обязательные личные накопительные пенсии?

Главная причина – отсутствие надежного механизма сохранения взносов работников от обесценивания в связи с инфляцией. Например, за последние 10 лет цены в Украине, по данным Госслужбы статистики, выросли более чем втрое. Для того, чтобы взносы работников не обесценивались, нужно усовершенствовать пенсионное законодательство в части их инвестирования. Но пока, похоже, на это нет политической воли депутатов.