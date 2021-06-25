Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в третьем квартале

Третий квартал 2021 года для украинцев начнется позитивно: с 1 июля будет повышение соцстандартов, а значит, у многих вырастут зарплаты, пенсии, пособия. Безработных станет меньше, люди найдут хотя бы сезонную занятость. При этом эксперты обещают низкую инфляцию и незначительный рост цен на топливо. Вот только доллар с сентября может заметно подорожать.

Читайте также:В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещают

Сайт "Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на III квартал 2021 года. Свой вариант развития событий представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский. Наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее.

/ Фото: Сегодня

Инфляция за III квартал

Все эксперты сходятся на том, что квартальная инфляция будет ниже, чем в I полугодии. Рост тарифов на коммуналку будет перекрыт сезонным удешевлением овощей и фруктов, а цены на другие продукты стабилизируются.

Виктор Скаршевский говорит даже о возможности нулевой инфляции.

"В III квартале 2019-го и 2020 годов инфляция была нулевой, даже наблюдалось небольшое снижение цен, – аргументировал Виктор Скаршевский. – Срабатывал сезонный фактор, когда в летние месяцы наблюдается дефляция. Аналогичная ситуация произойдет и в этом году. Ускорение инфляционных процессов начнется с сентября и, особенно, с октября, когда начнется отопительный сезон – тепло может подорожать на 50% по причине удорожания газа".

Наиболее пессимистичный прогноз дал Олег Пендзин – рост цен на 2% за квартал. По его оценкам, за июль-август будет около 0,5% инфляции, в сентябре она ускорится до 1,5%.

Средняя зарплата на конец квартала

Трое экспертов, кроме Андрея Шевчишина, прогнозируют, что средняя зарплата будет постепенно повышаться и в сентябре достигнет 14 000 грн.

"Увеличение среднемесячной зарплаты связано в первую очередь с ростом соцвыплат со стороны государства, в том числе "карантинных", а также восстановлением экономической активности и ростом зарплат в секторах, наиболее пострадавших от последствий пандемии", – говорит Андрей Забловский.

Виктор Скаршевский уточнил: рост зарплат ожидается на 15-17% по отношению к аналогичному периоду (сентябрь 2021 г. к сентябрю 2020 г.). Основные причины – увеличение минимальной зарплаты с этого года и дефицит рабочей силы из-за массовой трудовой миграции.

А вот Андрей Шевчишин полагает, что зарплаты останутся стабильными, так как на фоне растущих операционных расходов и стоимости сырья компании будут осторожны в повышении зарплат.

"Более того, обычно III квартал – не период изменений зарплат, это период отпусков", – добавил Андрей Шевчишин.

Курс гривни к доллару

Прогнозы практически совпали: доллар будет дорожать, в сентябре стоит ожидать курса 28 грн.

Олег Пендзин был краток: "Главная причина роста курса – пик выплат по долгам, а значит высокий спрос на валюту со стороны Минфина".

Виктор Скаршевский говорит, что гривню усиливают сверхблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура – мировые цены на металл, руду, зерно пробивают семилетние, а иногда и десятилетние максимумы, возврат нерезидентов на гривневый рынок ОВГЗ (+1,3 млрд долларов с декабря 2020 года), увеличение поступлений от заробитчан (за четыре месяца +7%), рекордные продажи валюты населением (+1,3 млрд долларов за январь-май – превышение суммы продажи над покупкой), высокие золотовалютные резервы Нацбанка (27,8 млрд долл).

"Все эти факторы указывают, что фундаментальных условий для существенной девальвации гривни на данный момент нет. Обменный курс на конец III квартала останется в привычном коридоре – 27-28 грн/доллар", – прогнозирует Виктор Скаршевский.

Андрей Шевчишин добавил, что на курс могут повлиять и политические факторы.

"В частности, это активное обсуждение возможной эскалации конфликта с РФ (проведение совместных учений РФ и Беларуси) в сентябре, что может усилить спекулятивный спрос на валюту. В итоге июль может быть спокойным, август девальвационным, учитывая паузу с МВФ, сентябрь – смешанным".

Государственный долг

Существенного изменения величины госдолга эксперты не ожидают. В него, напомним, входят внешний + внутренний + гарантированный государством долг. По их оценкам, страна будет должна кредиторам от 2,4 до 2,5 трлн грн. Сотрудничество с МВФ вряд ли возобновится и в III квартале.

"На общую динамику госдолга в этот период будут влиять пиковые выплаты по внешнему и внутреннему госдолгу, а также новые заимствования правительства на внутреннем и внешнем рынке для покрытия бюджетного дефицита", – разъяснил Андрей Забловский.

Олег Пендзин уточнил: в III квартале Украине нужно выплатить более 5,7 млрд долларов по долгам, это почти 15% доходов госбюджета.

По оценкам Виктора Скаршевского, с учетом предстоящего погашения госдолга и планируемых заимствований, общий показатель госдолга сохранится на уровне 2,5 трлн грн, по оценкам Андрея Шевчишина – на уровне 2,4 трлн грн.

"Наращивание госдолга начнется, как обычно, в IV квартале, ближе к концу года, в связи с необходимостью финансирования дефицита госбюджета", – добавил Виктор Скаршевский.

Стоимость бензина

Прогнозы аналитиков близки: бензин дешеветь вряд ли будет. Может даже еще подорожать на две гривни, или до 31 грн/л.

Все эксперты назвали два главных фактора роста цен на топливо, около 80% которого Украина, напомним, импортирует. Первый – цена нефти, второй – курс доллара.

Самый пессимистичный прогноз дал Виктор Скаршевский.

"С учетом оживления мировой экономики и растущего спроса на нефть, что приведет к ее удорожанию (21 июня цена на нефть достигла двухлетнего максимума – 75 долларов за баррель), цена бензина А-95 может повыситься на 5-7% – до 30,5-31,5 грн/л", – рассчитал Виктор Скаршевский.

Андрей Забловский добавил, что дальнейшие попытки государства административными методами определять цены на рынке также будут влиять на общую ценовую ситуацию.

Газ: средняя цена импорта

Природный газ также дешевым не будет, хотя цены и должны снизиться по сравнению с заоблачными, как для лета, 370 долларами за 1000 куб. м.

Виктор Скаршевский разъяснил, в чем причины аномально высоких цен: "Это холодная зима, истощившая запасы газа в европейских газохранилищах до 44%, жаркое лето в Европе (кондиционеры) и сдерживание поставок газа со стороны Газпрома для пополнения газом европейских газохранилищ".

Прогнозы экспертов расходятся. Олег Пендзин ожидает, что цена газа к осени снизится до 270 долларов, два Андрея – Шевчишин и Забловский – называют цифры 290-305 долларов, а Виктор Скаршевский говорит, что может быть и 350 долларов.

Безработица по методике МОТ

Напомним: методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть по этой методике безработных получается больше.

Все эксперты, кроме Олега Пендзина, полагают, что "свободных рук" в III квартале станет меньше.

"Уровень безработицы ожидается 9,2-9,4%, – говорит Андрей Забловский. – Его снижению поспособствует увеличение занятости в корпоративном секторе на фоне восстановления экономики и рост предложений на рынке сезонной занятости".

Олег Пендзин говорит, что отмена карантинных ограничений незначительно повлияет на сокращение числа безработных, заметных изменений ждать не стоит.

Точность прогнозов

Точность прогнозов экспертов на II квартал 2021 года оказалась выше, чем в I квартале 2021 года (было 71%). Попадание "в яблочко" – по пяти позициям из семи: по курсу доллара, цене на бензин, инфляции и зарплатам отклонение составило не более 1%! Прогноз по безработице показал отклонение в 7%.

Лишь с ценой на газ, который к лету должен был значительно подешеветь, не сложилось: из-за форс-мажора его реальная стоимость оказалась выше прогнозной вдвое.

В итоге точность консенсус-прогноза на II квартал мы оценили в 85%.

У некоторых категорий работников зарплаты могут вырасти больше, чем в среднем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Подробнее смотрите в сюжете