Цены снова изменились. Какие три продукта больше всего подорожали с начала года

Куриное мясо подорожало больше, чем на 20% / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала года больше всего подорожали овощи "борщевого набора", подсолнечное масло и сахар.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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По сравнению с декабрем 2020 года подсолнечное масло подорожало на 51,4% до 63,7 гривен за литр, а сахар на – 37,3% до 28,7 гривен за килограмм.

Куриное филе подорожало с начала года на 25,5% до 115,1 гривен за килограмм, куриные тушки – на 27,6% до 71,4 гривен за килограмм.

Из овощей больше всего подорожал лук – на 84,2% до 9,4 гривен за килограмм, свекла – на 49,0% до 8,0 гривен за килограмм, морковь – на 48,5% до 8,9 гривен за килограмм, капуста – на 39,1% до 6,6 гривен за килограмм.

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В то же время яйца и картофель подешевели на 18,0% до 8,3 гривен за килограмм, а яблоки на 3,0% до 17,7 гривен.

/ Фото: скриншот

Цены на сигареты и алкоголь также выросли. Пиво подорожало с начала года на 8,9% до 19,1 гривен за бутылку, украинское вино – на 5,6% до 70,0 гривен за бутылку 0,75 литра. Цены на водку выросли на 1,3% до 93,8 гривен за 0,5 литра. Сигареты премиум-класса подорожали на 11,3% до 64,4 гривен за пачку.

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