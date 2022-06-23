Цены падают, а газ исчезает: что происходит на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Цены стабилизировались, но газ снова в дефиците / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

23 июня на украинских заправках наблюдается стабилизация ситуации с ценами, однако на большинстве АЗС снова нет автогаза.

Об этом свидетельствуют данные AutoRia.

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Так, 23 июня средняя стоимость А-95 составляет 50,73 грн (снизилась на 9 коп.), А-92 – 49,66 грн (упала на 63 коп.), ДТ – 56,55 грн (упала на 1 коп.), а газа – 41,94 грн (снизилась на 9 коп.).

В общем ситуация на отдельных заправках выглядит так:

АЗС и вид горючего АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95+ - - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ 42 грн - - -

Безосновательное завышение цен на топливо

Начиная с 16 апреля 2022 г., Государственная налоговая служба провела более 190 проверок мест розничной торговли горючим.

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По результатам проведенных фактических проверок выявили нарушение законодательства, контроль за которым осуществляют налоговые органы, на общую сумму 55,4 млн грн, из которых 13,7 млн грн – за нарушение требований законодательства о ценах и ценообразовании.

"На сегодняшний день органами ГНС принимаются меры по привлечению нарушителей к установленной законодательством ответственности", – отметили в ведомстве.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Ліга.net" заявил, что проблема дефицита бензина вскоре решится, однако довоенных цен на горючее ждать не приходится.

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Также мы писали, как польская компания обманула украинцев с закупками горючего.