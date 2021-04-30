В Украине уже стали появляться ранние овощи, но молодых огурцов с грунта в продаже еще нет. Впрочем, это не помешало оптовым ценам на тепличные огурцы взлететь до 54-57 гривен за килограмм в опте. Именно по такой цене их на этой неделе продают на крупных оптовых рынках страны. Год назад в то же время года огурцы в опте стоили около 25-30 гривен за кило. То есть овощ за год подорожал вдвое. Но уже в ближайшее время ситуация может кардинально измениться.

Причиной подорожания эксперты EastFruit называют погодные условия. Первая половина весны в Украине выдалась довольно холодной. К тому же помешали дожди и недавние снегопады. Несмотря на то, что огурцы выращивают в теплицах, погода все равно влияет на себестоимость – чем холоднее на улице, тем больше фермеры тратят на отопление. К тому же им нужно поддерживать правильный уровень влажности в теплицах.

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Прогноз цены на огурцы, тем не менее, оптимистичный. С середины этой недели в стране началось потепление, и новых холодов пока не ожидается.

"Таким образом, предложение тепличных огурцов на рынке может стремительно вырасти уже к ближайшим выходным, и, исходя из этого, можно предположить, что пик оптовых цен на огурцы нынешнего оборота в Украине уже пройден", – считают эксперты.

Напомним, перед Пасхой в Украине подорожали не только овощи – в целом праздничный набор продуктов вырос в цене на четверть. Но цены заметно отличаются в разных регионах – больше за традиционный набор продуктов придется выложить в Киеве, меньше всего – в Тернополе и западных областях:

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