Пасха будет золотой: праздничный набор продуктов подорожал на четверть

Цены на продукты заметно различаются в разных регионах. Мы собрали продуктовые наборы в Киеве, Львове и Харькове и сравнили их стоимость

Серьезное повышение цен на продукты в Украине сказалось на стоимости пасхальной корзинки. Праздничное угощение в этом году обойдется аж на 25% дороже, чем в прошлом. По подсчетам экспертов, в среднем придется заплатить 780 гривен (с учетом куличей).

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Цены заметно отличаются в разных регионах – больше за традиционный набор продуктов придется выложить в Киеве, меньше всего – в Тернополе и западных областях.

"Например, домашняя колбаса по Украине подорожала в среднем на 10%, а в Киеве – на 30% и может даже больше", – объяснил новостям "Сегодня" директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.

Видео: Сегодня

Наши корреспонденты в Киеве, Львове и Харькове тоже собрали пасхальные корзины и сравнили их стоимость. В набор вошли домашняя колбаса, буженина, сало, яйца твердый и мягкий сыр, хрен и соль. Стоимость куличей не учитывали – за них нужно будет доплатить еще примерно 120 грн/кг.

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Оказалось, что в Киеве такая пасхальная корзина стоит 690 гривен, в Харькове – 460 гривен, во Львове – в 514 гривен.

Дополнительно можно сэкономить, если пользоваться акциями. Например, в Харькове мягкий сыр можно найти по 40 гривен за 400 грамм. К тому же можно взять колбаски, которые нужно самому готовить дома, они дешевле обычной домашней колбасы.

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Одна из самых крупный статей расхода – яйца. В Киеве и Харькове они стоят от 35 гривен за десяток, а вот во Львове можно найти дешевле – от 29,90 гривни.

Специалисты говорят: нынешнее подорожание – крупнейшее за последние несколько лет.

"В прошлом году, например, цены на зерно выросли в 1,5 раза. А зерно продуцирует цены и на все остальные продукты – на мясо, на яйца. Больше всего подорожали именно яйца в этой корзине – где-то в два раза, в 1,9 раза. На втором месте твердые сыры – 1,6 раза. На третьем – мясные продукты", – отметил Лупенко.

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Напомним, ранее аналитики ассоциации "Мясной отрасли" предупредили украинцев о новом взлете цен на мясо к Пасхе и майским.

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