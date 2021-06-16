Цены на газ не упали даже летом – "Нафтогаз" объяснил, почему

Клиенты компании ждали снижения годовых тарифов на голубое топливо в июне, но этого не произошло

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Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" не стала снижать цены на газ на июнь, несмотря на то, что законодательство предусматривает такую опцию даже в рамках годового тарифа. Такое решение в компании объяснили, в первую очередь, стоимостью газа на европейских хабах.

"Украина импортирует значительную часть природного газа, который потребляет, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских хабах... Основным фактором повышения цен на газ в Украине является рост цены на природный газ в Европе – в мае стоимость природного газа на европейских хабах достигла почти 9 грн/куб.м в эквиваленте", – ответили в "Нафтогазе" на вопросы клиентов о ценах.

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В компании уточнили, что подорожание газа в Европе стало следствием повышенного спроса на при низкой среднемесячной температуре. Еще одной причиной стали низкие запасы газа. По данным "Нафтогаза", к 22 апреля подземные хранилища Европы были заполнены лишь на 29% по сравнению с 2020 годом.

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"Нафтогаз" оставил годовой тариф в июне на уровне 7,96 грн за кубометр.

Напомним, в случае, если тариф вас не устраивает, можно сменить поставщика газа.

При этом стоимость коммунальных услуг в Украине за последний год выросла почти на треть: