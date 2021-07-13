Цены на аренду квартир в Киеве взлетели до рекорда за год

Аренда квартир в Киеве подорожала / Фото: Сегодня

На столичном рынке недвижимости цены на квартиры растут не только в покупке, но и в случае аренды. Средняя цена аренды квартир в Киеве установила годовой рекорд, повысившись в июле-2021 на 21% по сравнению с июлем-2020:

аренда 1-комнатной квартиры подорожала до 11 843 грн в месяц;

2-комнатной – до 19 971 грн;

3-комнатной – до 37 241 грн.

Об этом свидетельствуют данные экономического трекера ЦЭС ("Центр экономический стратегий").

Стоимость аренды жилья в Киеве

Таким образом, за год сильнее всего подорожала аренда трехкомнатных квартир (+27%). Теперь аренда трех однокомнатных в среднем обходится дешевле, чем одной трехкомнатной.

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Эксперты напоминают о низкой базе сравнения – весной и летом прошлого года по рынку аренды сильно ударил локдаун. Многие арендаторы потеряли работу в столице и были вынуждены вернуться в родные города, поэтому и спрос на квартиры сильно упал. Теперь рынок восстановился и даже наверстывает упущенное.

Напомним, ранее в Госстате подсчитали, что квартиры в Украине за год подорожали в среднем на 11,6%.

Также специалисты объяснили, какое жилье покупать, чтобы сохранить сбережения.

А о плюсах и минусах популярных из-за своей дешевизны смарт-квартир узнавайте из сюжета "Сегодня":