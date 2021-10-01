Цена до сих пор не рыночная. Где продают больше всего украинской земли и сколько стоит участок

Первые три месяца после запуска рынка земли - итоги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

1 октября 2021 года исполнилось ровно три месяца с момента открытия рынка земли в Украине.

Вокруг этого события ходило множество мифов и некоторые относились к запуску рынка с недоверием и опасениями.

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Людей смущала слишком низкая цена и рассказы о том, что украинскую землю купят аграрные гиганты и иностранцы.

О том, как сейчас работает этот молодой рынок и как будет меняться цена дальше "Сегодня" разбирались с экспертами.

Как открылся рынок земли?

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Заместитель гендиректора Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Граб первый месяц функционирования рынка называет периодом обращений и разъяснений, когда все участники только изучали новую процедуру купли-продажи.

Поэтому динамика количества сделок была невысокой, а найти нотариусов на местах, которые могли бы провести сделки для аграриев было вызовом, говорит эксперт.

"Учитывая статистику, количество продавцов и площадь отчуждаемых подмораторных земель ниже, чем прогнозировали специалисты", – рассказал Роман Граб.

Какую землю больше продают и покупают?

По словам Романа Граба, по количеству сделок по купле-продаже лидируют Харьковская, Херсонская и Сумская области.

Наименее активно покупка земель для товарного сельскохозяйственного производства происходит в западных регионах и Одесской области.

По мнению президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, это не зависит от качества земли или политической ситуации в регионе, а является скорее личными предпочтениями.

"Могу сказать, что за весь данный период не произошло никакого "бума ". Об этом свидетельствуют цифры – продано около 50 тыс. гектар при том, что у нас около 40 млн гектаров земли", – говорит Горбачев.

Цена вопроса

Сейчас цены на землю не совсем соответствуют рыночным, что вполне нормально на старта рынке.

По словам Романа Граба, на цену участка влияют следующие факторы:

регион расположения,

конкуренция в этой местности,

наличие сельскохозяйственной инфраструктуры,

средняя арендная плата в регионе

средний размер земельных участков в регионе (чем меньше площадь участка тем больше трансакционные издержки на 1 га).

"Сейчас формировать аналитику о динамике роста или падения цены сложно. Прежде всего прошло недостаточно времени и количества сделок. Другая причина заключается в том, что только в около половины сделок присутствует информация о стоимости земельного участка", – заявляет эксперт.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев считает, что кроме размера паев на количество сделок и соответственно стоимость земли влияет ментальность людей в этом регионе.

"Я бы сказал, что средняя цена, которая существуют на сегодняшний день это примерно 1300-1400 долл/га. Никакой динамики в данный момент предсказать невозможно, она будет формироваться в зависимости от экономической политики государства, инфляции и доступности этой земли", – добавил Николай Горбачев.

Заместитель гендиректора Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Граб напомнил, что цена земельного участка не может быть ниже, чем ее нормативная денежная оценка.

Диапазон цен на земельные участки для товарного сельскохозяйственного производства довольно широкий и преимущественно составляет от 20 до 45 тыс. грн. за гектар, говорит эксперт.

Самая высокая цена была зафиксирована в Ивано-Франковской области – 315 тыс. грн, а самая низкая – в Херсонской (22 тыс. грн в среднем).

Ранее мы рассказывали про алгоритм заключения земельных сделок. Основные шаги включают: выбор участка, проверку участка и документов на него, расчет (обязательно безналичный) и заключение договора.

О том, как это правильно это сделать и на что обращать внимание, читайте в нашем материале.