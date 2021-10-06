Бывшего главу ПриватБанка Дубилета взяли под домашний арест в Израиле – экс-нардеп

Дубилета взяли под домашний арест - детали / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Бывшего главу ПриватБанка Александра Дубилета взяли под домашний арест в Израиле.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко ссылаясь на свои источники.

Реклама

"У него, со слов источников, изъят израильский паспорт, а автомобиль, которым он пользовался, находится на площадке полиции."

Также, по словам Лещенко, Дубилету предписано находиться в доме, где он проживал последние месяцы после выезда из Украины.

Реклама

А этот дом является собственностью Игоря Коломойского, оформленной на его сестру.

"На сегодняшний день НАБУ направило Дубилету в Израиль документы о подозрении по делу Приватбанка. Также он проверяется в израильском деле по закупке угля для Центрэнерго", – пишет Лещенко.

Позже появилась информация, что вероятно Дубилету разрешено покидать дом, но запрещено выезжать за пределы Израиля.

Реклама

Арест Дубилета

2 июня 2021 года суд дал разрешение на заочный арест Александра Дубилета. Эта мера пресечения будет действовать до того момента, пока экс-главу ПриватБанка не арестуют и не доставят к месту уголовного производства.

Дубилета и другое бывшее руководство ПриватБанка подозревают в хищении 8 млрд гривен в 2016 году.