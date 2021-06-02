Бюджетный отдых в Одессе и Затоке: насколько это реально

Чем ближе к морю или центру города, тем дороже. Доплатить придется и за состояние квартиры, и за вид из окна

Разгар курортного сезона на пляже Ланжерон в Одессе / Фото: Полина Мордынская, Сегодня

От 150 гривен за койку с человека до 49 тысяч за апартаменты или виллу в сутки. Курорты Черного моря готовятся к сезону. Сколько стоит отдохнуть в этом году и где это сделать дешевле на самых популярных курортах Черноморского побережья – в Одессе и Затоке?

Об этом для новостей "Сегодня" узнавала Павлина Василенко.

Едем в Одессу. До моря нам почти 500 километров – 6 часов дороги. Из Харькова или Львова автомобилем будет дальше и дороже. Дешевле автобусом, поездом и даже в некоторых случаях самолетом.

Койка в одесском хостеле – от 160 грн, квартира – от 450 грн, отель – от 500 грн. Жилья в Одессе достаточно – точно не останетесь на улице. Чем дальше от моря или центра города, тем дешевле. Доплатить придется и за состояние квартиры, и за вид из окна.

Все квартиры Екатерины Гильдебрандт в новостройках пока по 700 гривен. Начнется сезон – недвижимость подорожает.

"Спальные места – двуспальная кровать, новое постельное белье. Здесь небольшая кухня с плитой, духовкой, вся необходимая посуда имеется. Уже со второй половины июня небольшая будет разница – 800-1000 грн", – говорит Екатерина.

В Одессе в море сейчас мало кто купается. Говорят, вода очень холодная – плюс 14. Однако местные утверждают: через две недели начнется жара! Тогда уже вовсю заработают водные аттракционы. А пока нужно принимать солнечные ванны и пробовать одесские специалитеты. Советуют форшмак и биточки из тюльки. В среднем поесть в пляжной зоне обойдется в 300 гривен с человека.

Читайте также: В Одессе в море сливают отходы: что говорит владелец подозреваемого отеля

Час езды от Одессы – и вы на открытом море в Затоке. Но в отличие от Одессы, там пусто – все еще готовятся к сезону.

Владелица кафе Неля Тербарсегян рассказывает:

"Лично мы ценовую политику не меняем. Мы тоже люди, что же бедных украинцев раздевать. Я так думаю, что 150 грн на человека – это хороший ужин. Это может быть шашлык или салат, без алкоголя, и десерт".

Жить в Затоке можно и в шикарных отелях, но можно найти и приличное бюджетное жилье – традиционно это частный сектор и два типа номеров: с кондиционером, интернетом, душем и туалетом – и с удобствами на улице. Эконом стартует с 150 грн человека, а люксы – с 250 гривен.

Будацкая коса – отдаленный район Затоки, который приобретает популярность. Здесь базы отдыха расположены на первой линии, а людей в разы меньше, чем в центре. И море чище. В море можно бежать прямо с порога домика. Но получится немного дороже, чем в частном секторе.

Администратор базы отдыха Полина Васильева говорит:

"Ценовой диапазон в июне – от 220 грн за человека до 350. Июль – август – высокий сезон, от 300 до 400. В прошлом году мы нормально работали только в августе. В этом году заказы идут с 20 июня хорошо, и до самого конца августа имеются записи".

Обычно в Одессу и Затоку массово ехали туристы из Молдовы и Беларуси. В этом году, как и в прошлом, на них не очень надеются. Из-за коронавируса и закрытой границы в Беларуси вряд ли кто-то прорвется на Черное море. Поэтому летом рассчитывают исключительно на украинцев.

Напомним, "Укрзализныця" с июня открыла новые рейсы, которые соединяют Чернигов и Сумы с курортной Одессой.

Также говорилось, что необычное природное явление сейчас могут наблюдать одесситы. Известный своими целебными свойствами Куяльницкий лиман окрасился в красно-розовый цвет.