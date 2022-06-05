Была квартира и больше нет: заставят ли украинцев платить кредиты за уничтоженное имущество

Что будет с кредитами, если имущество уничтожено / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинское правительсво согласовало законопроект о списании долгов за уничтоженное имущество украинцев во время войны. Документ одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Он объяснил, что украинцы не будут выплачивать долг за несуществующий объект.

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", – сказано в сообщении.

Депутат отметил, что законопроект будет внесен в ВР по ходу следующей недели.

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У кого могут забрать имущество из-за военного положения

Право изымать имущество у граждан есть у военных администрациях, в рамках таких оснований:

статья 41 Конституции Украины;

статьи 346, 353 Гражданского кодекса Украины;

статья 23 Закон Украины "О правовом режиме военного положения";

Закон Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения";

постановление Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы осуществления полной компенсации за имущество, принудительно отчужденное в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

Конфисковать могут, например, транспорт. После конфискации его передадут в собственность государства и используют в условиях военного или чрезвычайного положения.

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев получит компенсацию за потерянное жилье, и писали, какие документы нужны для этого.