Будут ходить пешком? Что происходит с ценами на авто в России

Российский авторынок страдает от санкций / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Санкции против РФ за ее войну против Украины уже изрядно ударили по российской экономике. Мировые компании не хотят работать с агрессором. Теперь значительные проблемы возникли при продаже автомобилей американских, европейских и японских марок.

Однако большое падение еще впереди. Об этом сообщают автодилеры для Forbes Russia.

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В выигрыше только китайские бренды

Представители одного из крупнейших российских автодилеров сообщили, что в марте продажи новых автомобилей сократились на 60%. Другие компании говорят, что показатель по сравнению с февралем снизился на 42%.

Главной причиной такого падения называют заявления крупных автоконцернов о прекращении сотрудничества с РФ из-за войны против Украины. Некоторые компании остановили экспорт и импорт автомобилей, некоторые остановили производство на российских заводах.

Однако среди исключений – китайские автомобили. Их бренды, по мнению экспертов, напротив, могут увеличить свою долю на рынке за март до 30%.

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Цены выросли в несколько раз

С начала года и до конца марта цены на некоторые марки автомобилей выросли на 100% и больше. Рост затронул даже автомобили российского производства.

Представители автосалонов приводят пример: трехлитровый дизельный кроссовер Х3 BMW в начале года стоил 3-4 млн рублей, теперь цена достигает 15-16 млн рублей.

Рынок ожидает беспрецедентное падение продаж

Роман Ешкилев, эксперт маркетплейса "Банкавто", заявил, что, несмотря на имеющиеся уже показатели, падение будет невиданным. Для этого, кроме санкций и проблем после остановки сотрудничества компаний с РФ, есть несколько причин:

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дилеры, не понимая, что будет с последующими поставками от автопроизводителей, даже имея складские остатки, готовы распродавать авто;

на авторынке резко увеличились ставки по автокредитам, а некоторые банки прекратили их выдачу. Все это совокупно привело к критическому падению спроса.

Из России вышел крупнейший в мире производитель подшипников

Ранее мы писали, что компания SKF – крупнейший производитель подшипников в мире и в России – остановила свой завод в Твери, а также больше не будет поставлять свою основную продукцию.

Подшипники – один из ключевых элементов для производства российских вагонов, в том числе и тех, на которых возят военную технику к украинской границе. Также эти подшипники пользуются на заводах КамАЗ и ГАЗ.

"Сегодня" рассказывали, что из РФ уходит крупная золотодобывающая компания, и объясняли, в чем обвиняют "Газпром".