"Большая стройка" дошла до Чернобыля – чинят дороги в зоне отчуждения

Чернобыль станет не местом забвения, а точкой развития, уверен Кирилл Тимошенко из ОП

В зоне отчуждения в этом году – в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы – начинается обновление дорог по программе президента "Большая стройка". В планах – за три года починить основные трассы. Обновленная инфраструктура поможет и научному, и экономическому восстановлению территории, что в свою очередь позволит Чернобылю стать точкой развития Украины.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента (ОП), координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, комментируя создание мультимедийной выставки "Чернобыль. Путешествие" на ВДНХ в Киеве.

"В зоне отчуждения стартовала президентская программа "Большая стройка". В течение следующих трех лет мы планируем восстановить здесь все основные трассы, обеспечив доступ в зону отчуждения природоохранителям, ученым, энергетикам и предпринимателям. Жизнь продолжается. Все это – результат героических усилий ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы", - сказал Тимошенко.

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Также замглавы ОП уверен, что зона может придать импульс развитию украинских технологий и экономики.

"Человечество способно восстанавливаться, даже после глобальных катастроф. Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития. В Чернобыльской зоне сегодня внедряются новейшие технологии, восстанавливается природа, ЧАЭС стала уникальной площадкой для выработки альтернативной энергии", – сказал Тимошенко.

26 апреля состоится предварительное открытие выставки "Чернобыль. Путешествие" для генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гроссе, Президента Украины и прессы. Для посетителей "Чернобыль. Путешествие" откроется после отмены жесткого карантина. Проект создан по инициативе Офиса президента, Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины вместе с ГАЗО, при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

Выставка состоит из семи смысловых блоков – от мирового контекста 1986 года до рассказа об аварии, от историй людей, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986 года, до диалога о дальнейшей судьбе Чернобыля и его будущего.

Напомним, Кабинет министров внес радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле в Госреестр недвижимых памятников Украины. Это решение может повысить шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в список объектов под защитой ЮНЕСКО.

Как ранее заявил заместитель главы ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в этом году программа президента расширяется на несколько новых направлений. Одним из них станет развитие сети региональных аэропортов. Планируется, что через несколько лет в небольших городах дополнительно появится 16 аэропортов.