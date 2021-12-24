Более 100 тысяч за отопление: детский сад жалуется на огромные платежки за газ

Детский сад шокировали цены на отопление / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Киевский частный детский сад "Счастье Kids" жалуется на высокие тарифы на газ. Он получил квитанцию за отопление в ноябре в размере более 127 тысяч гривен.

Об этом сообщила основательница заведения Леся Мыськив в Facebook.

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Заведение не получило газ по сниженным ценам, так как не является бюджетным учреждением.

По словам Леси Мыськив, аналогичный период прошлого года им обошелся более чем в 29 тысяч гривен. Сумма за отопление в этом году выросла на 98 тысяч гривен.

Основательница жалуется на государство, которое не поддерживает частный образовательный сектор. А они, между прочим, обеспечивают места в дошкольных учебных заведениях, ведь в бюджетных учреждениях часто огромные очереди.

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"Мы – частный образовательный сектор – не получаем никакой, совсем никакой поддержки, преференций или дотаций. Мы на уровне с заводами платим налоги, аренду и коммуналку", — написала Леся Мыськив.

Основательница детского сада призвала власти обратить внимание на тарифы, которые получило заведение, поскольку, как заявила Леся Мыськив, "Счастье Kids" не может работать в таких условиях.

Подорожает в Украине и вода

С 1 января в Украине тарифы на централизованное водоснабжение и водоотводы возрастут до 30,38 грн за 1 кубометр. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Для 45 водоканалов страны, осуществляющих водоснабжение и водоотвод тарифы скорректировали. Установление НКРЭКУ новых тарифов приведет к росту тарифов на 5,00 грн (с НДС), что составит в общей сложности 30,38 грн за 1 кубометр, из них:

централизованное водоснабжение – 16,164 грн/кубометр по НДС (было 13,344 грн за кубометр);

централизованный водоотвод – 14,22 грн/кубометр с НДС (было 12,036 грн за кубометр).

Напомним, что с 1 января в Украине изменятся также тарифы на доставку газа – большинству украинских семей придется больше платить за доставку голубого топлива. Новые тарифы для облгазов уже подготовила Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам.

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