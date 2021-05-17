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Биткоин за 100 тыс. долларов? Что будет с курсом криптовалюты – три сценария

17 мая, 10:06

Ксения Капустинская

Главная криптовалюта мира еще может вырасти, причем в два-три раза, но и новый обвал тоже не исключается

Курс биткоина напрямую зависит от уровня хайпа. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Курс биткоина начал восстанавливаться после очередного обвала на фоне заявлений Илона Маска. Несмотря на суточное падение почти на 9%, главная криптовалюта снова приблизилась к отметке в 45 тыс. долларов за коин, и уже видна коррекция курса. При этом прогнозы на конец 2021 года остаются такими:

Об этом сайту "Сегодня" рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Рост биткоина до 80 тыс. долларов, по его мнению, возможен при условии, что цена протестирует 39 тыс. долларов и там активизируется набор длинных позиций. Рост до 100 тыс. долларов может произойти при падении фондового рынка США и политических конфликтах между Китаем, ЕС и США.

Пессимистичный сценарий может воплотиться в жизнь в случае низкого спроса на Bitcoin из-за жесткого регулирования и откровенной его дороговизны. Кроме того, может сказаться рост спроса на мелкие криптовалюты, так как они более доступны для покупки и более волатильные.

"Крипторынок не является инструментом гарантированного извлечения прибыли, а криптовалюты не поддаются логическим прогнозам. Поэтому любые оценки можно смело называть догадкой... Bitcoin интересен, пока на него есть спрос в мире и есть волатильность. Однако волатильность, а значит, и спрос большого количества игроков, есть и в альткоинах. То есть торговать Bitcoin – дело неблагодарное... Если есть деньги, которые можно отдать как эксперимент "авось получится заработать", то Bitcoin можно рассматривать. Но при этом нужно быть готовым, что любые инвестиции могут превратиться в ноль", – предупредил эксперт.

Утром по Киеву 17 мая биткоин, по данным CoinDesk, торгуется в районе 44,8 тыс. долларов за монету. На графике уже виден небольшой рост криптовалюты:

Биткоин пошел вверх, но до полного восстановления еще далеко

Напомним, Tesla инвестировала в биткоин 1,5 млрд долларов в начале 2021 года и зафиксировала часть прибыли в первом квартале. Но в мае основатель компании Илон Маск сообщил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты. После этого стоимость биткоина значительно снизилась.

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Источник: Сегодня

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