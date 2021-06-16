Биткоин взлетел на 20% за неделю – помог Сальвадор

Главный криптоактив держит новую планку, а инвесторы и трейдеры полны оптимизма. Светлое будущее увидели и для альткоинов

Биткоин закрепился на уровне в 40 тыс. долларов / Фото: PxHere

После признания биткоина платежным средством в Сальвадоре курс этой криптовалюты за неделю вырос на 20%. На пике биткоин достигал 41 тыс. долларов и в итоге закрепился у отметки 40 тыс. долларов. Рынок криптовалют воспрянул даже несмотря на небольшое население Сальвадора (всего 6,5 млн человек) и то, что министр труда и социального обеспечения этой страны заявил: они еще не готовы использовать биткоин для выплаты заработной платы.

По данным CoinDesk, в первой половине дня 16 июня биткоин торгуется по 40,5 доллара за монету. Капитализация криптовалюты составляет 750 млрд долларов.

Курс биткоина 16 июня

Кроме того, стало известно, что объединенные Арабские Эмираты планируют к 2030 году удвоить ВВП за счет криптовалют и блокчейна.

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На фоне такого оптимизма один из крупнейших инвесторов в биткоин, глава MicroStrategy Майкл Сейлор в интервью CNBC заявил, что эта криптовалюта не единственная, которую впереди ждет светлое будущее.

Сейлор обратил внимание на то, что криптовалюты служат разным целям. Например, биткоин он назвал "цифровой собственностью", которая может служить инструментом для сохранения сбережений. Во второй по капитализации криптовалюте – Ethereum – Сейлор увидел актив, который способен, по его мнению, изменить традиционный рынок финансовых услуг.

"Если вы хотите построить здание на прочном фундаменте, то биткоин может стать основой – целостной, долговечной. Ethereum пытается дематериализовать биржи и традиционные финансовые организации", - сказал Сейлор.

Напомним, Украина ворвалась в топ-10 стран-лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. На данный момент законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.