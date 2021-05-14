Биткоин должен был рухнуть еще раньше. Что теперь будет с курсом

Заявление Илона Маска только поддержало законы рынка, а инвесторам нужно быть особенно осторожными, предупреждает криптоаналитик

Биткоин падает в цене. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Резкое падение биткоина, которое произошло после отказа Tesla принимать криптовалюту в качестве платежного средства, должно было случиться уже давно. Теперь главная криптовалюта может упасть до 39 тыс. долларов за коин или даже до 34 тыс. долларов. В любом случае, на рынке биткоина ожидается высокая волатильность.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

"По привычным рыночным законам после уверенного роста цен происходит коррекция, то есть фиксация прибыли крупными игроками. Учитывая рост цены с 2020 года к максимальным уровням в 2021 году почти на 1500%, можно ждать, что коррекция составит хотя бы 38% от этого роста. То есть, большинство участников рынка выжидают ход цены к уровню 39 тыс. долларов за монету. Более глубокая просадка на массовой фиксации прибыли, как по причине комментариев Маска, так и по причине более жесткого регулирования крипторынка по всему миру, возможна к уровню 34,1 тыс. долларов за монету", – сказал специалист.

Он предупредил, что более мелкие игроки будут опасаться потерять заработанное, а значит будут выходить из позиций по Bitcoin.

"На крипторынке будет большая волатильность. И скорее всего, интерес будет переходить в альткоины. Уже обсуждается история со снижением индекса доминирования Bitcoin, который показывает долю его капитализации на рынке криптовалют. Инвесторы интересуются более широким кругом активов, которые не менее спекулятивны и опасны, так как они подвергаются влиянию необоснованных колебаний – твитов и других вербальных драйверов. Тем, кто инвестирует или спекулирует на крипторынке, нужно понимать, что большая волатильность – это возможность заработать большие деньги. Однако только при условии, что у человека есть навык биржевых спекуляций. В обратном случае риски потерять свои деньги увеличиваются", – отметил Ковальчук.

Напомним, 13 мая Bitcoin резко упал на 16,4% до 45 долларов за монету. С максимальных исторических уровней просадка цены достигала 30%. По состоянию на 9:00 14 мая биткоин торгуется по 49 643 долларов за монету, свидетельствуют данные CoinDesk.

Курс биткоина 14 мая

Распродажи в середине мая вызвал Илон Маск. На этот раз он заявил, что Tesla больше не будет принимать биткоин в качестве средства оплаты продукции, поскольку для производства криптовалюты требуется большое количество электроэнергии. А затраты электроэнергии вредят окружающей среде.